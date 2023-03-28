Строительство Rail Baltica: со среды в центре Риги - новые ограничения движения

Так, с 29 марта на длительный срок будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Тургенева от улицы Дзирнаву до улицы Риепниеку. Для общественного транспорта упомянутый участок улицы закрыт не будет.

На тот же период времени для движения транспортных средств будет закрыта и улица Тимотея у перекрестка с улицей Тургенева и улица Тимотея у здания по улице Тургенева, 14.

Наряду с этими ограничениями остаются в силе ранее реализованные изменения, с которыми можно ознакомиться здесь.

На ответственную за работы компанию RBBL возложены задачи по обеспечению расстановки дорожных знаков, подъезда транспортных средств к жилым домам или предприятиям, расположенным на указанных участках, а также движения оперативного и общественного транспорта.