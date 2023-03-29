США и РФ прекратили обмен данными по своим ядерным арсеналам

Вашингтон и Москва перестали обмениваться данными о своих ядерных вооружениях, в том числе - о количестве ядерных боеголовок и бомбардировщиков на тех или иных базах. Об этом заявил во вторник, 28 марта, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, американская сторона будет согласна возобновить обмен данными, только если Россия также пойдет на этот шаг. Ранее в тот же день помощник министра обороны США по политике в сфере космоса Джон Пламб рассказал на слушаниях в подкомитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, что 27 марта американская сторона обратилась к России в связи с предстоящим в конце месяца полугодовым обменом данными в соответствии с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако Москва ответила, что "не предоставит эту информацию". "И поэтому в качестве дипломатической контрмеры Соединенные Штаты не будут предоставлять информацию в ответ", - сказал Пламб, назвав поведение России "безответственным".