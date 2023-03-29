"Объединенный список" призывает не наказывать производителей за нарушение языковых требований

По данным ОС, для предотвращения нарушений латвийские производители должны создавать два вида упаковки - для внутреннего рынка и экспортных рынков. Таким образом искусственно завышается себестоимость продукции, а латвийские производители теряют позиции по отношению к зарубежным конкурентам, говорится в заявлении ОС.

Председатель комиссии по народному хозяйству Линда Матисоне (ОС) включила этот вопрос в повестку дня заседания комиссии. Было принято решение просить Кабмин внести поправки в нормативные акты в целях поддержки местных производителей и экспортеров продуктов питания. По словам Грундуле, ожидается, что Министерство юстиции по запросу комиссии предоставит разъяснения по применению норм до 10 апреля.

По мнению ОС, штрафы, применяемые VVC, не соответствуют регламенту ЕС о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах и снижают конкурентоспособность и экспортные возможности латвийских производителей.

"Инвестиции в создание этикетки для одного продукта с учетом того, что надо менять упаковку и дизайн, доходят до 120 000 евро, а если у компании несколько продуктов, то инвестиции еще выше.

"Я считаю, что принцип один закон, одна правда должен учитываться, а ранее примененные штрафы следует отменить", - заявила председатель Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре.

В письме федерации, адресованном министерствам экономики, юстиции и земледелия, говорится о том, что интерпретация правовых норм ЦГЯ может способствовать уходу компаний с местного рынка, так как им придется удвоить стоимость упаковки, создавая два вида упаковки - для местного и экспортного рынков.