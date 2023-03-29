Фото ⟩ В Риге вандалы разрисовали новую электричку

Во вторник, 28 марта, в полицию поступила информация о том, что один электропоезд был разрисован граффити в вагонном депо. В связи с инцидентом начато расследование.

Сигита Звиедре, начальник отдела корпоративных отношений Pasažieru vilciens, подтвердила, что электропоезд разрисован граффити.

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Представители Škoda Group могут дать дополнительные комментарии, поскольку поезда являются собственностью Škoda Vagonka, и Škoda должна позаботится о безопасности новых электропоездов до их передачи Pasažieru vilciens.

Уже сообщалось, что в Латвию доставлен девятый новый электропоезд, сообщила агентству LETA начальник отдела корпоративных отношений Pasažieru vilciens Сигита Звиедре.

Она рассказала, что в пятницу утром, 24 марта, два охраняемых грузовика с завода Škoda Vagonka в Остраве (Чехия) доставили в Ригу оставшиеся два из четырех вагонов девятого нового электропоезда.

Первый новый электропоезд прибыл в Ригу в июне прошлого года, второй - в июле, третий - в октябре, четвертый - в ноябре, пятый - в декабре, шестой - в январе этого года, седьмой и восьмой - в феврале. Электропоезда перемещаются из Чехии автомобильным транспортом через Польшу и Литву.

Четыре привезенных поезда проходят испытания на маршруте Рига-Айзкраукле. Три из них тестируются пустыми, четвертый загружается мешками с песком, которые имитируют вес 890 пассажиров. В пятом, шестом, седьмом, восьмом электропоездах ведутся наладочные работы.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, в том числе запланирована закупка 23 новых электропоездов при софинансировании Фонда сплочения ЕС в размере 114,211 млн евро.