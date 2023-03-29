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Песков предупредил российскую элиту, что война будет продолжаться еще долго

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Песков предупредил российскую элиту, что война будет продолжаться еще долго
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Дмитрий Песков на фоне изображения Владимира Путина
Дмитрий Песков на фоне изображения Владимира Путина Фото: AP/Scanpix

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил представителей российской политической и культурной элиты, что война в Украине будет продолжаться еще долго, сообщает британская газета The Guardian.

​"Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте - это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, - то это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента", - сообщил Песков в среду, 29 марта, на брифинге с журналистами, передает "Русская служба Би-би-си".

Такая позиция Пескова вытекает из планов Путина, предусматривающих подготовку России к "бесконечной войне" с Западом с учетом неудачного вторжения в Украину. Как рассказали The Guardian источники, знакомые с ситуацией, Песков предупредил культурную и политическую элиту о планах Путина еще на званом ужине в декабре прошлого года.

"Будет гораздо тяжелее. Это займет очень, очень много времени", - сказал Песков на мероприятии. По информации источников, выступление Пескова испортило настроение участникам мероприятия, так как большая часть из них в частных беседах высказалась против войны.

"Было неприятно слушать его выступление. Было видно, что он предупредил, что война будет с нами надолго, поэтому мы должны быть к ней готовы", - рассказал газете один из источников, принимавших участие в упомянутом мероприятии.

Песков пока не комментирует публикацию The Guardian.

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