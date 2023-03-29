За последние сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров прошлогодней травы, в том числе пять в Латгале, еще пять в Рижском регионе и два в Земгале, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Даугавпилсе горели 9000 кв. метров прошлогодней травы
В Даугавпилсе горели 9000 кв. метров прошлогодней травы
Крупнейший пожар прошлогодней травы потушен в Даугавпилсе, где горела трава на площади 9000 квадратных метров.
Во вторник днем поступил вызов в Яунпиебалгскую волость Цесисского края, где горел потолок одноэтажного жилого дома и сажа в дымоходе здания. В пожаре был пострадавший.
За прошедшие сутки в VUGD поступило 39 вызовов - 22 на пожары, в том числе 12 пожаров прошлогодней травы и один лесной пожар, 15 на спасательные работы, а два вызова оказались ложными.
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