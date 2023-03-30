Папа римский Франциск попал в больницу с респираторной инфекцией

В заявлении Католической церкви сказано, что в последние дни у понтифика были трудности с дыханием, однако ковид у него не обнаружен. Франциск нуждается в "нескольких днях необходимого больничного ухода", пишет Ватикан.

Собеседник Би-би-си, знакомый с обстоятельствами госпитализации, сообщил, что понтифик проведет ближайшую ночь в больнице "Джемелли".

Сейчас в рабочем графике 86-летнего Франциска особенно много событий - с учетом подготовки к Пасхе, которая в этом году будет отмечаться 9 апреля.

В эти выходные в Ватикане должна состояться служба по случаю входа Господня в Иерусалим (или месса Пальмового воскресенья).

В конце апреля Франциск также должен совершить визит в Венгрию.

В среду утром Франциск принял участие в еженедельной аудиенции на площади Святого Петра.

Несмотря на проблемы со здоровьем, папа римский активно работает и в этом году уже совершил несколько поездок за рубеж. В том числе он посетил Демократическую республику Конго и Южный Судан.

В январе Франциск провел похороны своего предшественника папы Бенедикта XVI, который стал первым понтификом за многие столетия, добровольно подавшим в отставку из-за состояния здоровья.

Ранее папа Франциск говорил, что тоже может уйти со своего поста, если его здоровье ухудшится.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: