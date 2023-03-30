В Швеции женщина признана виновной в военном преступлении

Фатоша Ибрагим, которая на суде своей вины не признала, была приговорена к трем месяцам лишения свободы.

Суд указал, что женщина в двух случаях опубликовала фотографии с отрубленными головами, прибитыми к забору в Ракке. Головы разместили боевики террористической группировки "Исламское государство".

Ибрагим сфотографировалась на мобильный телефон на площади в Ракке, где боевики "Исламского государства" оставили для осмотра трупы и головы убитых детей.

Женщина опубликовала в Facebook "пренебрежительные комментарии о видимых на фото людях и выразила мнение, что они заслужили то, что с ними сделали", указал суд.

"Женщина ясно выражала симпатии действиям группировки "Исламское государство", и ее действия считаются связанными с вооруженным конфликтом, который проходил в то время", - говорится в решении суда.

Ибрагим сказала на суде, что отправилась в Сирию в декабре 2012 года и была вынуждена там остаться. Она утверждала, что не поехала в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ. В Швецию она вернулась в 2017 году.

Ибрагим была также осуждена за угрозы социальным работникам в Швеции и их очернение.