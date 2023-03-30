Эрдоган: Путин в конце апреля может приехать в Турцию

"Путин может прибыть в Турцию 27 апреля на церемонию открытия [АЭС], и же мы сможем принять участие в церемонии онлайн, - заявил в интервью телеканалу ATV Эрдоган. - Надеюсь, мы выберем первую возможность".

Эрдоган указал, что АЭС "Аккую", в строительстве которой участие принимала Россия, - одна из "самых необходимых инвестиций", которая дает возможность "серьезной поставки энергии".

Планируется, что первый реактор электростанции начнет работать уже в 2023 году, а полна готовность АЭС к работе ожидается в 2025 году.

Проект был начат в 2010 году, когда был заключен турецко-российский межправительственный договор.

Запланированные расходы на строительство АЭС - 20 миллиардов долларов. На ней будут четыре реактора с общей мощностью в 4800 мегаватт.