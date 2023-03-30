Выяснилось, что за подозрительный объект был обнаружен недалеко от газопровода Nord Stream

По информации агентства, объект, который был поднят датским флотом во вторник, - это буй, и он не создает рисков безопасности.

"Расследование показало, что объектом является пустой дымовой буй, который используется для визуальной маркировки. Объект не создает рисков безопасности", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, оператор Nord Stream 2 AG в ходе проверки нетронутой части газопровода обнаружил цилиндрический объект, выступающий примерно на 40 см над морским дном.

Энергетическое агентство опубликовало фотографию, на которой виден объект диаметром 10 сантиметров.

На прошлой неделе агентство сообщило о решении исследовать объект при помощи датской сферы обороны, добавив, что все еще ожидает ответа от владельца газопровода, прежде чем начать операцию по восстановлению объекта.

Напомним, большая часть двух газопроводов принадлежит российскому энергетическому гиганту "Газпром", а оставшиеся части - предприятиям из Германии, Нидерландов и Франции.

Власти Германии, Швеции и Дании расследуют подводные взрывы, которые вызвали четыре утечки в обоих газопроводах Nord Stream в Балтийском море в сентябре прошлого года.

Взрывы произошли в шведской и датской эксклюзивных экономических зонах. Оба государства утверждают, что взрывы были намеренными, однако кто несет за них ответственность, до сих пор неизвестно.