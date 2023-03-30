В четверг, 30 марта, Сейм концептуально поддержал признанные срочными поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают продление срока рассмотрения заявок на вид на жительство для лиц, прошедших проверку на знание государственного языка или подавших заявление на прохождение проверки.
Продление ВНЖ для граждан России: Сейм сделал шаг к небольшим послаблениям
Поправки необходимы, чтобы люди, которые хотят продолжать находиться в Латвии, успели подать необходимые документы для продления ВНЖ и статуса постоянного жителя Евросоюза и могли продолжать находиться в Латвии во время рассмотрения этого заявления.
Ранее представители Министерства внутренних дел указали депутатам, что предложенные поправки концептуально не меняют принятый ранее порядок получения вида на жительство, однако они важны, чтобы ответственные инстанции успели принять взвешенные решения.
Поправками планируется постановить, что заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) должно будет рассмотреть в течение года со дня получения.
В свою очередь Министерство образования и науки сообщило, что до сих пор на проверку знания государственного языка записались примерно 8000 человек, которые планируют сдать экзамен до 31 июля, и это половина всех людей, которые должные его сдать. Повторную проверку уровня знания государственного языка можно пройти не быстрее чем через месяц после первой проверки.
Чтобы поправки вступили в силу, Сейм должен утвердить их во втором, окончательном, чтении.
Напомним, переходные положения закона об иммиграции предусматривают, что ВНЖ граждан России действительны до 1 сентября 2023 года. Если они хотят продлить ВНЖ, до этой даты им необходимо подать в Управление по делам гражданства и миграции документ, подтверждающий знание госязыка.
В среду, 29 марта, депутаты комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества ознакомились с текущей информацией и возможными решениями по выполнению требований закона, а во вторник эти вопросы обсуждались в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.
Руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко сообщила членам комиссии, что в настоящее время для сдачи экзамена зарегистрировались чуть больше 8000 российских граждан. Ожидается, что они сдадут тесты до конца мая, а возможность повторного прохождения теста им может быть предоставлена в июне-июле. Остальные граждане России смогут подать заявку на тестирование с 1 июня.
Руководитель PMLP Майра Розе сообщила, что с момента принятия поправок к закону об иммиграции необходимые документы для продления ВНЖ подали 3016 граждан России, в том числе 1577 человек старше 75 лет, которым не нужно проходить языковой тест. В целом, по оценкам, в этой возрастной группе насчитывается около 5000 человек.
Уже продлены ВНЖ 163 граждан России, а в семи случаях в продлении отказано. 24 человека, которые поняли, что не смогут сдать экзамен, а также по другим причинам подали заявление на получение временного ВНЖ, который не требует проверки знания языка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!