Продление ВНЖ для граждан России: Сейм сделал шаг к небольшим послаблениям

Напомним, переходные положения закона об иммиграции предусматривают, что ВНЖ граждан России действительны до 1 сентября 2023 года. Если они хотят продлить ВНЖ, до этой даты им необходимо подать в Управление по делам гражданства и миграции документ, подтверждающий знание госязыка.

В среду, 29 марта, депутаты комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества ознакомились с текущей информацией и возможными решениями по выполнению требований закона, а во вторник эти вопросы обсуждались в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко сообщила членам комиссии, что в настоящее время для сдачи экзамена зарегистрировались чуть больше 8000 российских граждан. Ожидается, что они сдадут тесты до конца мая, а возможность повторного прохождения теста им может быть предоставлена в июне-июле. Остальные граждане России смогут подать заявку на тестирование с 1 июня.

Руководитель PMLP Майра Розе сообщила, что с момента принятия поправок к закону об иммиграции необходимые документы для продления ВНЖ подали 3016 граждан России, в том числе 1577 человек старше 75 лет, которым не нужно проходить языковой тест. В целом, по оценкам, в этой возрастной группе насчитывается около 5000 человек.

Уже продлены ВНЖ 163 граждан России, а в семи случаях в продлении отказано. 24 человека, которые поняли, что не смогут сдать экзамен, а также по другим причинам подали заявление на получение временного ВНЖ, который не требует проверки знания языка.