Изменщики по знаку Зодиака: кто неисправим, а кто - верен по жизни

Дева

Есть два типа Дев - абсолютно преданные и те, кто ведет распутный образ жизни. Для последних акт супружеской неверности не имеет ни веса, ни причины, ни последствий.

Весы

Весы не знают, что такое верность. Эти мужчины - прирожденные любители флиртовать, пытающиеся понравиться всем вокруг. Это их главная черта характера.

Скорпион

Представители этого одержимого и ревнивого знака Зодиака склонны изменять своему партнеру. При этом, конечно, вы ничего даже не заподозрите, ведь никто не умеет скрывать правду лучше Скорпионов.

Стрелец

Стрельцы- настоящие мастера измены.

Не ждите от отношений с ними романтики и не рассчитывайте, что вместе вы будете жить долго и счастливо.

После бурной ночи Стрелец просто уйдет, ведь в мире столько красивых женщин!

Козерог

Верность и преданность для Козерогов - дело чести. Они не могут понять людей, состоящих в параллельных отношениях и падких до случайных интрижек. Козероги считают, что все изменщики - это крайне нестабильные, незрелые и аморальные личности.

Водолей

Да здравствует полигамия! Глубоко в своем сердце Водолеи могут завидовать другим, считая, что жизнь всего одна, чтобы жить по правилам.

Рыбы

Эти мужчины могут быть очень наивными и запутаться в собственной паутине лжи, забыв все то, что говорили вам ранее. Не верьте ни единому их слову.