Изменщики по знаку Зодиака: кто неисправим, а кто - верен по жизни

Что такое верность, знают не все, уверяют астрологи, особенно если речь идет о мужчинах. Самое время узнать, насколько способны быть верными по жизни представители разных знаков Зодиака. Буквально несколько слов, но очень важных!
Овен
Овны - настоящие бабники, возможности и либидо которых не позволяют им довольствоваться только одним партнером. Этих людей определенно нельзя назвать преданными, а еще они не умеют скрывать свою неверность.
Телец
Тельцы отличаются огромным сексуальным аппетитом. Если они не удовлетворены своим партнером, то будут искать утешения в обществе других женщин, даже не задумываясь.
Близнецы
В том, что касается эмоциональных отношений, Близнецы могут быть очень эгоистичными.
Они никогда не ограничивают свою свободу и не считают, что об их приключениях стоит говорить вслух.
Но в то же время Близнецы могут быть крайне ревнивыми, если их партнер поступает с ними так же.
Рак
Якобы очень эмоциональные Раки относятся к числу тех, кто готов нанести удар в спину. Вы никогда не поймете их двойственные стандарты, и будьте уверены, что все, что делают Раки, когда вас нет рядом, они считают вполне приемлемым.
Лев
Даже несмотря на свой статус страстных и сильных мужчин, Львы хранят верность своему партнеру. Дело в том, что они считают свой выбор правильным. Партнер представителя этого знака Зодиака должен быть самым лучшим, как и он сам.
Дева
Есть два типа Дев - абсолютно преданные и те, кто ведет распутный образ жизни. Для последних акт супружеской неверности не имеет ни веса, ни причины, ни последствий.
Весы
Весы не знают, что такое верность. Эти мужчины - прирожденные любители флиртовать, пытающиеся понравиться всем вокруг. Это их главная черта характера.
Скорпион
Представители этого одержимого и ревнивого знака Зодиака склонны изменять своему партнеру. При этом, конечно, вы ничего даже не заподозрите, ведь никто не умеет скрывать правду лучше Скорпионов.
Стрелец
Стрельцы- настоящие мастера измены.
Не ждите от отношений с ними романтики и не рассчитывайте, что вместе вы будете жить долго и счастливо.
После бурной ночи Стрелец просто уйдет, ведь в мире столько красивых женщин!
Козерог
Верность и преданность для Козерогов - дело чести. Они не могут понять людей, состоящих в параллельных отношениях и падких до случайных интрижек. Козероги считают, что все изменщики - это крайне нестабильные, незрелые и аморальные личности.
Водолей
Да здравствует полигамия! Глубоко в своем сердце Водолеи могут завидовать другим, считая, что жизнь всего одна, чтобы жить по правилам.
Рыбы
Эти мужчины могут быть очень наивными и запутаться в собственной паутине лжи, забыв все то, что говорили вам ранее. Не верьте ни единому их слову.
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