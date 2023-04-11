Правда ли, что за жизнь женщина съедает до 4 кг губной помады?

Для дальнейших расчётов мы будем пользоваться минимальным количеством якобы съедаемой помады, указанным в популярных источниках — 4 кг для женщины и 3 кг для мужчины, а также вести все расчёты применительно к современным российским реалиям. Фактчекеры из американского проекта Snopes, изучив популярные на мировом рынке бренды помад, пришли к выводу, что средний тюбик содержит 3 г самой помады и хватает его примерно на 410 нанесений. Чтобы съесть за жизнь 4 кг помады, женщине нужно использовать за не менее 1333 тюбиков. Предположим, что декоративной косметикой девушка начинает пользоваться в 17 лет (многие учебные заведения в России, вопреки законодательству, запрещают несовершеннолетним наносить макияж) и красится всю жизнь (ожидаемая продолжительность жизни для женщин в РФ в 2022 году составила 77,8 года). Итого у этой условной россиянки есть 60,8 года для активного пользования косметикой. Чтобы за это время съесть 4 кг губной помады, каждый год женщина должна покупать не меньше 22 тюбиков. При этом абсолютно всю нанесённую помаду нужно слизать с губ и проглотить, а не оставить на посуде, столовых приборах или губах партнёра и не смыть средством для снятия макияжа. Если сделать поправку и на это, то покупать придётся намного больше 22 тюбиков ежегодно.