Ахеджакова уволилась из "Современника", где ее лишили последней роли

Лия Ахеджакова написала заявление об уходе еще 10 марта.

Актриса рассчитывает заниматься гастрольной деятельностью. Недавно она сыграла на Кипре в спектакле-антрепризе по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", запрещенном в России. Ахеджакова упомянула и о других предложениях.

Покидать Россию она пока не планирует.

Напомним, после начала российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.

В начале февраля 2023 года Ахеджакова сообщила, что руководство московского театра "Современник" решило убрать из репертуара спектакль "Игра в джин", в котором она исполняла одну из главных ролей.

По словам актрисы, ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден был сделать это из-за гневных писем в ее адрес.

"Игра в джин" - это последний спектакль, в котором Ахеджакова играла в "Современнике".