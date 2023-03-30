84-летняя Лия Ахеджакова уволилась из московского театра "Современник", в котором служила с 1977 года, с формулировкой "по собственному желанию", пишет "Медуза".
Ахеджакова уволилась из "Современника", где ее лишили последней роли
Лия Ахеджакова написала заявление об уходе еще 10 марта.
Актриса рассчитывает заниматься гастрольной деятельностью. Недавно она сыграла на Кипре в спектакле-антрепризе по пьесе Людмилы Улицкой "Мой внук Вениамин", запрещенном в России. Ахеджакова упомянула и о других предложениях.
Покидать Россию она пока не планирует.
Напомним, после начала российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.
В начале февраля 2023 года Ахеджакова сообщила, что руководство московского театра "Современник" решило убрать из репертуара спектакль "Игра в джин", в котором она исполняла одну из главных ролей.
По словам актрисы, ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден был сделать это из-за гневных писем в ее адрес.
"Игра в джин" - это последний спектакль, в котором Ахеджакова играла в "Современнике".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!