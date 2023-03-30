В Москве пенсионера приговорили к семи годам колонии за комментарии о бомбардировках Киева и Мариуполя

Суд назначил тот срок, который накануне запросило для пенсионера гособвинение, передают проекты Sota и "Сетевые свободы".

Дело Симонова, по данным проекта "Сетевые свободы", было расследовано за 12 дней.

Как сообщает Sota, во время прений сторона обвинения заявила, что "действия пятой колонны особо опасны", а комментарии Симонова во "ВКонтакте" - это "удар в спину" для российских военных.

Вред от слов пенсионера "вряд ли может быть переоценен", сказала прокурор.

По информации Sota Vision, комментарии Симонова были следующего содержания: "Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!" и "Российские летчики бомбят детей".

Как рассказал в суде адвокат Симонова, на странице мужчины было всего два подписчика, а посты были удалены еще летом.