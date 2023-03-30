Суд Швейцарии осудил сотрудников банка за обслуживание счетов Ролдугина

Суд в Швейцарии приговорил обвиняемых к семи месяцам лишения свободы условно. Если условия приговора будут нарушены это может привести к штрафам в размере сотен тысяч швейцарских франков.

Приговор был вынесен после однодневного судебного разбирательства 8 марта и основан на информации о тайных финансовых потоках, раскрытой после утечки "панамских документов" в 2016 году, в которой также фигурировал Ролдугин, музыкант и друг детства Путина. Прокурорам потребовались годы, чтобы раскрыть финансовые схемы и довести дело до суда.

Бывших сотрудников "Газпромбанка" - троих россиян и одного швейцарца - обвинили в том, что они не проверили, действительно ли Ролдугин владел активами на счетах. Он был клиентом банка с 2014 по 2016 год.

Судья посчитал, что "нет никаких сомнений в том, что Ролдугин не является истинным владельцем денег, которые он положил на депозит".

Как показала утечка документов так называемого панамского офшора в 2016 году, Ролдугин является владельцем нескольких офшоров, на которые крупные российские компании насчитали сотни миллионов евро.