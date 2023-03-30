В американском штате Кентукки девять солдат погибли в результате столкновения двух армейских вертолетов Black Hawk во время учений, сообщила в четверг, 30 марта, представитель армии США.
В США столкнулись два армейских вертолета Black Hawk; несколько солдат погибли
Столкновение в воздухе двух ударных вертолетов HH-60 Black Hawk произошло в среду около 22:00 в недалеко от базы Форт-Кэмпбелл.
Представитель армии США добавила, что расследование авиакатастрофы продолжается.
Форт-Кэмпбелл расположен недалеко от границы с Теннесси, примерно в 60 милях к северо-западу от города Нэшвилл.
В прошлом месяце два пилота Национальной гвардии Теннесси погибли, когда их вертолет Black Hawk разбился во время тренировочного полета в Алабаме.
BREAKING: Two Black Hawk helicopters have crashed in Trigg Co., KY leaving multiple soldiers from 101st Airborne Division dead. Happened after 10pm in Cadiz off Route 68 & Old Canton Pk. @NC5 pic.twitter.com/Z7NXF6Dhv4— Amelia Young (@ameliayoung) March 30, 2023
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!