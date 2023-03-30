В США столкнулись два армейских вертолета Black Hawk; несколько солдат погибли

Столкновение в воздухе двух ударных вертолетов HH-60 Black Hawk произошло в среду около 22:00 в недалеко от базы Форт-Кэмпбелл.

Представитель армии США добавила, что расследование авиакатастрофы продолжается.

Форт-Кэмпбелл расположен недалеко от границы с Теннесси, примерно в 60 милях к северо-западу от города Нэшвилл.

В прошлом месяце два пилота Национальной гвардии Теннесси погибли, когда их вертолет Black Hawk разбился во время тренировочного полета в Алабаме.

BREAKING: Two Black Hawk helicopters have crashed in Trigg Co., KY leaving multiple soldiers from 101st Airborne Division dead. Happened after 10pm in Cadiz off Route 68 & Old Canton Pk. @NC5 pic.twitter.com/Z7NXF6Dhv4 — Amelia Young (@ameliayoung) March 30, 2023