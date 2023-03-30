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В США столкнулись два армейских вертолета Black Hawk; несколько солдат погибли

rus.tvnet.lv
В США столкнулись два армейских вертолета Black Hawk; несколько солдат погибли
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Вертолет Black Hawk. Иллюстративное фото
Вертолет Black Hawk. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В американском штате Кентукки девять солдат погибли в результате столкновения двух армейских вертолетов Black Hawk во время учений, сообщила в четверг, 30 марта, представитель армии США.

Столкновение в воздухе двух ударных вертолетов HH-60 Black Hawk произошло в среду около 22:00 в недалеко от базы Форт-Кэмпбелл.

Представитель армии США добавила, что расследование авиакатастрофы продолжается.

Форт-Кэмпбелл расположен недалеко от границы с Теннесси, примерно в 60 милях к северо-западу от города Нэшвилл.

В прошлом месяце два пилота Национальной гвардии Теннесси погибли, когда их вертолет Black Hawk разбился во время тренировочного полета в Алабаме.

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