Видео ⟩ "Даже упал в детскую коляску": тараканы в торговом центре Риги беспокоят посетителей

Лаура запечатлела этот случай на фото и видео.

"Хотелось бы обратить внимание на ситуацию с тараканами в торговом центре Spice - это уже перебор.

Пока я стояла в очереди в Gulbja laboratorija, таракан спокойно прополз мимо меня и забрался на скамейку. В другой день откуда-то взявшийся таракан упал в детскую коляску в ресторане Lido", - рассказывает Лаура программе.

Представители Spice пояснили передаче Bez tabu, что у компании есть действующий договор о сотрудничестве с Clean R по борьбе с вредителями. Условиями договора предусмотрено проведение профилактических мероприятий по дезинсекции на всей территории торгового центра два раза в месяц, которые фактически проводятся. В случаях, когда наблюдается появление вредителей, как в данном случае, организуются дополнительные мероприятия по их уничтожению.

Исследователь насекомых сразу узнает на видео обыкновенного кухонного таракана. Им нравится запах еды, они всеядны и каннибалы.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)