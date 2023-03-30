Украина: российские войска обстреливают Харьков

"В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава региональной администрации Олег Синегубов также подтвердил, что зафиксировано шесть ударов по городу.

Предварительно, обстрел ведется из зенитно-ракетных систем С-300.

"Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.

"Медуза" сообщает, что по предварительной информации, в результате ракетного обстрела Харькова, повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля.

Данных о пострадавших и погибших в результате обстрела нет.

Жители Белгорода также сообщают о громких звуках.