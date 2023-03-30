В украинских Telegram-каналах появились сообщения о серии ракетных ударов по Харькову и Харьковской области.
Украина: российские войска обстреливают Харьков
"В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Глава региональной администрации Олег Синегубов также подтвердил, что зафиксировано шесть ударов по городу.
Предварительно, обстрел ведется из зенитно-ракетных систем С-300.
"Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.
"Медуза" сообщает, что по предварительной информации, в результате ракетного обстрела Харькова, повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля.
Данных о пострадавших и погибших в результате обстрела нет.
Жители Белгорода также сообщают о громких звуках.
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