Пт, 31.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

rus.tvnet.lv
Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Reuters / Scanpix

В четверг, 30 марта, парламент Турции ратифицировал заявку Финляндии о членстве в НАТО, ликвидируя последнее препятствие для принятия этого государства в Североатлантический военный альянс.

Все 276 присутствующих депутатов парламента проголосовали за принятие Финляндии через три дня после того, как за это проголосовал парламент Венгрии.

"Я приветствую это голосование (...), которое завершает ратификацию приема Финляндии. Это сделает все семейство НАТО более сильным и надежным", - сообщил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Заявка Финляндии теперь ратифицирована всеми государствами-членами альянса, и мы присоединимся к НАТО. Спасибо всем странам за поддержку. Мы как союзники предоставим и получим безопасность. Мы будем защищать друг друга. Финляндия сейчас и в будущем поддерживает Швецию и ее заявку", - сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Финляндия и Швеция заявили, что хотят вступить в НАТО, в мае 2022 года из-за вторжения России в Украину. Страны подали совместную заявку на вступление в альянс.

Заявку Швеции еще не ратифицировали Венгрия и Турция - те самые страны, которые позднее всех согласились принять Финляндию в НАТО.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх