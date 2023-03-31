Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Все 276 присутствующих депутатов парламента проголосовали за принятие Финляндии через три дня после того, как за это проголосовал парламент Венгрии.

"Я приветствую это голосование (...), которое завершает ратификацию приема Финляндии. Это сделает все семейство НАТО более сильным и надежным", - сообщил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 30, 2023

"Заявка Финляндии теперь ратифицирована всеми государствами-членами альянса, и мы присоединимся к НАТО. Спасибо всем странам за поддержку. Мы как союзники предоставим и получим безопасность. Мы будем защищать друг друга. Финляндия сейчас и в будущем поддерживает Швецию и ее заявку", - сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Финляндия и Швеция заявили, что хотят вступить в НАТО, в мае 2022 года из-за вторжения России в Украину. Страны подали совместную заявку на вступление в альянс.

Заявку Швеции еще не ратифицировали Венгрия и Турция - те самые страны, которые позднее всех согласились принять Финляндию в НАТО.