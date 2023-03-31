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Украинская армия уничтожила девять из десяти запущенных Россией дронов

rus.tvnet.lv
Украинская армия уничтожила девять из десяти запущенных Россией дронов
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Война в Украине.
Война в Украине. Фото: AP/Scanpix

В ночь на пятницу российские войска в Украине запустили десять беспилотных летательных аппаратов Shahed, из которых украинская армия сбила девять, сообщает в Facebook генеральный штаб украинской армии.

"Для нанесения авиаударов противник запустил десять ударных беспилотников Shahed-136, девять из которых были уничтожены нашими защитниками", - говорится в заявлении.

Российские войска в ночь на пятницу выпустили по гражданской инфраструктуре Харькова также девять зенитных ракет S-300.

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