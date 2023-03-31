В ночь на пятницу российские войска в Украине запустили десять беспилотных летательных аппаратов Shahed, из которых украинская армия сбила девять, сообщает в Facebook генеральный штаб украинской армии.
Украинская армия уничтожила девять из десяти запущенных Россией дронов
Украинская армия уничтожила девять из десяти запущенных Россией дронов
"Для нанесения авиаударов противник запустил десять ударных беспилотников Shahed-136, девять из которых были уничтожены нашими защитниками", - говорится в заявлении.
Российские войска в ночь на пятницу выпустили по гражданской инфраструктуре Харькова также девять зенитных ракет S-300.
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