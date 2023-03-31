Ринкевич: благодаря вступлению Финляндии в НАТО усилится региональная безопасность

Реагируя на вступление Финляндии в НАТО, ратифицированное турецким парламентом, Ринкевич подчеркнул в микроблоге Twitter, что все члены НАТО ратифицировали вступление Финляндии в альянс.

"Латвия тепло приветствует наших финских друзей и союзников по альянсу!" - сказал министр.

Šī rīta labā ziņa: visas 30 NATO dalībvalstis ratificējušas Somijas dalību Aliansē, tas ieverojami uzlabos mūsu reģiona un kopējo NATO drošību



Sirsnīgi sveicu mūsu somu draugus un sabiedrotos un ceru, ka drīz arī Zviedrija kļūs par pilntiesīgu NATO dalībvalsti 🇱🇻 🤝 🇫🇮 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 31, 2023

Ринкевич выразил уверенность, что в качестве члена НАТО Финляндия укрепит безопасность альянса и региона. Министр также подчеркнул, что надеется на скорейшее вступление Швеции в НАТО.

Как сообщалось, парламент Турции в четверг ратифицировал заявку Финляндии на членство в НАТО, устранив последнее препятствие на пути вступления скандинавской страны в Североатлантический военный альянс.

Все 276 присутствующих членов парламента проголосовали за заявку Финляндии через три дня после того, как за нее проголосовал венгерский парламент.

"Я приветствую это голосование (..), которое завершает ратификацию вступления Финляндии в НАТО. Оно сделает всю семью НАТО более сильной и безопасной", - написал в "Twitter" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.