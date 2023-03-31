Объявленный в России весенний призыв, который начнется 1 апреля, может помешать Кремлю подготовить к войне в Украине новых мобилизованных, говорится в последнем сообщении Американском Институте изучения войны (ISW).
ISW: военный призыв может помешать России пополнять отряды на фронте
По оценке аналитиков, президент России Владимир Путин считает, что для стабильности его власти опасно послать на войну новых призывников, поэтому он выбрал мобилизацию резервистов и добровольцев.
Это, как считают аналитики ISW, означает, что призывников вряд ли отправят на фронт, однако их обучение требует инфраструктуру.
"Емкость военных учений России ограничена, и то, что ее займут призывники, которые в 2023 году не будут воевать в Украине, мешает Кремлю обучать резервистов и добровольцев, которые отправятся на фронт", - написано в докладе института.
Аналитики допускают, что Россия может попытаться пополнить отряды в Украине, принуждая или уговаривая часть закончивших службу подписать договор, так как эти люди уже немного подготовлены к войне.
"Однако не ясно, насколько успешно это может получиться", - признает эксперт ISW.
Уже сообщалось, что в России 1 апреля начнется военный призыв с целью пополнения рядов вооруженных сил еще на 400 000 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!