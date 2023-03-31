Как Сендия и Дануте делали друг другу предложение

"Я ничего не делаю наполовину. И для наших отношений я тоже хотела продолжения - свадьбы. Предложение планировала долго и тщательно. Я присмотрела кольца для нас двоих. Так как у нас намечался полет в Нью-Йорк, я решила, что можно это сделать там. Только не на Таймс-сквер, которая уже стала слишком популярной среди гей-пар. Но я очень люблю высоту, поэтому досконально изучила все доступные для посещения башни, пока не выбрала самую старую - в Рокфеллер-центре. Подъехали, я поставила штатив с фотоаппаратом, сказала - давай сфоткаемся, а тем временем достала из кармана кольца. А потом это случилось! Я спросила - "Дануте, ты станешь моей женой?" - рассказала Сендия.