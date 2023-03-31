В гостях программы Kad satiekas Viņš un Viņa побывала популярная в Латвии женская пара - Сендия и Дануте. Девушки рассказали об особенном моменте - предложении.
Как Сендия и Дануте делали друг другу предложение
"Я ничего не делаю наполовину. И для наших отношений я тоже хотела продолжения - свадьбы. Предложение планировала долго и тщательно. Я присмотрела кольца для нас двоих. Так как у нас намечался полет в Нью-Йорк, я решила, что можно это сделать там. Только не на Таймс-сквер, которая уже стала слишком популярной среди гей-пар. Но я очень люблю высоту, поэтому досконально изучила все доступные для посещения башни, пока не выбрала самую старую - в Рокфеллер-центре. Подъехали, я поставила штатив с фотоаппаратом, сказала - давай сфоткаемся, а тем временем достала из кармана кольца. А потом это случилось! Я спросила - "Дануте, ты станешь моей женой?" - рассказала Сендия.
@sendijago
pirms tam gan teica, ko tu dirs💍💍♬ Forever Young - UNDRESSD & Ellie May
Однако не все прошло так романтично, как было задумано. Первая реакция Дануте на эти слова была максимально далека от этого. Она сказала: "Что ты ******!". Девушка изначально думала, что это шутка и потому довольно резко выразила свое возмущение. В результате Сендии пришлось убеждать возлюбленную в том, что это не шутка, а также что есть и кольца.
Выпуск программы смотрите на 1188.lv!
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