Обнаружен захваченный пиратами в Гвинейском заливе датский танкер

Monjasa Reformer с 16 членами экипажа был захвачен пиратами 25 марта, а в четверг, 30 марта, у берегов Сан-Томе и Принсипи его обнаружили корабли французского флота. Когда местонахождение корабля было определено, пираты покинули корабль и забрали с собой некоторых членов экипажа.

"Спасенные члены экипажа находятся в добром здравии, доставлены в безопасное место и получают надлежащий уход после таких ужасных событий", - говорится в заявлении.

Более подробная информация о количестве и гражданстве похищенных членов экипажа не разглашается. В компании подчеркнули, что сотрудничают с властями, чтобы гарантировать безопасное освобождение членов экипажа.

Пираты не повредили ни корабль, ни его груз, заверил владелец судна.

Судно длиной 135 метров "попало в аварийную ситуацию" 25 марта примерно в 160 морских милях от портового города Пуэнт-Нуар в Республике Конго, сообщила ранее компания Monjasa.

Когда пираты проникли на корабль, экипаж укрылся в цитадели корабля "в соответствии с аварийным протоколом". На момент инцидента корабль находился "на простое".

Гвинейский залив является источником беспокойства для судоходных компаний, однако в последние годы это был спокойный район.

В 2022 году там было атаковано три корабля, а в 2019-м - 26, следует из данных Центра информационного взаимодействия и информирования по морским делам.