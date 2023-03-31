Лукашенко готов разместить в Беларуси и стратегическое ядерное оружие из России

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие, - сказал он в телевизионном выступлении. - (...) Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы".

Тактическое ядерное оружие означает бомбы и ракеты, используемые на поле боя для атак с близкого расстояния и не предполагающие масштабного радиоактивного загрязнения. Стратегическое, или "классическое", ядерное оружие может уничтожать большие площади и наносить непоправимый ущерб.

В НАТО заявление Путина назвали опасным и безответственным, а представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что размещение ядерного оружия в Беларуси будет представлять угрозу европейской безопасности.