СГД начала около 150 уголовных дел в связи с нарушением санкций

С начала войны таможенное управление СГД в Латвии отменило 3692 груза в связи с нарушением санкций против России и Беларуси. В целях предотвращения риска нарушения санкций таможенное управление СГД провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов.

Исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции СГД Дайрис Аниньш сообщил, что из 150 начатых уголовных процессов в настоящее время для уголовного преследования переданы три. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.

В связи с нарушениями санкций также принято 29 решений о передаче вещественных доказательств на реализацию, а также два решения о применении к юридическому лицу принудительных средств воздействия, добавил Аниньш.

На вопрос, какие основные группы подпадающих под санкции товаров пытаются перевезти через границу Латвии, Зукулс ответил, что в основном это различные деревянные изделия, техника и приспособления для России, предметы роскоши, а также стекло и мебель.

Зукулс рассказал, что бизнесмены часто меняют код комбинированной номенклатуры и пытаются выдать товар за что-то другое. Такие случаи рассматриваются путем тестирования образцов продукта в лаборатории, чтобы определить, соответствует ли продукт указанному коду с точки зрения состава.

Также Зукулс сообщил, что попытки перемещения подсанкционных товаров в аналогичных количествах имеют место как в направлении из Латвии в Россию или Бларусь, так и в обратном направлении.