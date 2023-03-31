СГД начала около 150 уголовных дел в связи с нарушением санкций

Служба государственных доходов (СГД) возбудила примерно 150 уголовных производств по фактам нарушения санкций, введенных против России и Беларуси, заявил в пятницу, 31 марта, на мероприятии для СМИ заместитель генерального директора СГД в сфере таможни, директор таможенного управления Раймонд Зукулс.
С начала войны таможенное управление СГД в Латвии отменило 3692 груза в связи с нарушением санкций против России и Беларуси. В целях предотвращения риска нарушения санкций таможенное управление СГД провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов.
Исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции СГД Дайрис Аниньш сообщил, что из 150 начатых уголовных процессов в настоящее время для уголовного преследования переданы три. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.
В связи с нарушениями санкций также принято 29 решений о передаче вещественных доказательств на реализацию, а также два решения о применении к юридическому лицу принудительных средств воздействия, добавил Аниньш.
На вопрос, какие основные группы подпадающих под санкции товаров пытаются перевезти через границу Латвии, Зукулс ответил, что в основном это различные деревянные изделия, техника и приспособления для России, предметы роскоши, а также стекло и мебель.
Зукулс рассказал, что бизнесмены часто меняют код комбинированной номенклатуры и пытаются выдать товар за что-то другое. Такие случаи рассматриваются путем тестирования образцов продукта в лаборатории, чтобы определить, соответствует ли продукт указанному коду с точки зрения состава.
Также Зукулс сообщил, что попытки перемещения подсанкционных товаров в аналогичных количествах имеют место как в направлении из Латвии в Россию или Бларусь, так и в обратном направлении.
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