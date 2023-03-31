Польша: обещанные Украине истребители не из резервов ГДР

В интервью немецкому информационному агентству DPA Севера заявил, что самолеты, обещанные Киеву две недели назад, не из Германии, поэтому разрешения Берлина на их передачу не требуется. "Это не немецкие самолеты. Я не хочу давать более подробную информацию по оперативным причинам", - сказал он.

В 2022 году Германия передала Польше 23 МиГ-29. В настоящее время ВВС Польши имеют около десятка таких истребителей, подтвердил глава Управления национальной безопасности.

"В настоящее время у нас есть дюжина, и пока они продолжают использоваться ВВС Польши", - сказал он.

В середине марта президент Польши Анджей Дуда объявил, что Варшава передаст Украине четыре своих истребителя МиГ-29, а еще несколько проходят техническое обслуживание и готовятся к передаче Украине.

Дуда добавил, что в настоящее время Польша имеет около десятка самолетов МиГ, доставшихся ей в наследство от бывшей Германской Демократической Республики. Если обещанные Украине самолеты поступили из Германии, то, согласно договорам об экспорте вооружений, их передача также должна быть одобрена правительством ФРГ.

Польша является одним из крупнейших сторонников поставок оружия в Украину.