Служившая в Украине россиянка: командиры использовали наших медиков как секс-рабынь

Дислоцированная в Украине военнослужащая российской армии утверждает, что российские командиры высокого ранга использовали женщин-медиков своей армии в качестве секс-рабынь и наказывали тех, кто не хотел сотрудничать, сообщает Insider.
Военнослужащая по имени Маргарита рассказала "Радио Свобода", что женщин-медиков ее подразделения делали "полевыми женами", которые должны были готовить и убирать для начальников подразделений, а также ублажать их.
Маргарита рассказала, что начальники пытались уговорить ее стать "женой" одного из полковников, однако она отказалась. Она узнала, что командирам приказали "сурово наказать" ее.
"Месяц я просто жила на улице. Когда другие ночевали в палатках и домиках, я спала на земле возле дороги, в маленьком лесочке, вместе с мышами-полевками. Могли и голодной оставить. Сломать хотели, в общем, чтобы я согласилась с ним спать", - рассказала она.
По словам Маргариты, она видела, что в медроте семь женщин пытались "подложить" под офицеров-взводников.
"Одну в разведку, другую к танкистам, третью в пехоту. Когда мы туда заходили, никто, конечно, не знал, что там происходит. А когда мы все поняли, назад уже дороги не было", - рассказала она.
Одна из ее сослуживиц, которую сделали "полевой женой", осталась инвалидом после того, как пьяный командир выстрелил в нее, рассказала Маргарита, добавив:
"А обставили так, будто это украинцы сделали".
Другие женщины были вынуждены переспать с несколькими мужчинами, утверждает Маргарита.
Она добавила, что одну из ее коллег "пускали по кругу".
Наказания были частью военной жизни, отметила женщина.
По ее словам, наказывали и военнослужащих, которые не хотели воевать на фронте. Их голыми держали в холодных и сырых подвалах с крысами.
Если это не помогало, солдат заставляли рыть себе могилы и ложиться в них, тогда как других солдат под дулами автоматов вынуждали засыпать их землей. После этого командир роты "отходил и навскидку стрелял очередью".
"В кого попал - до свидания, а кто выживал - дураком уже из этой ямы вылезал".
Маргарита до 2017 года служила в российской армии, а на войну в Украину пошла добровольцем. Об увиденном в Украине она начала говорить уже после возвращения в Россию.
Она рассказала, что после возвращения проходила реабилитацию, у нее были кошмары и приступы паники. Она боролась, чтобы вернуться обратно к гражданской жизни.
Российские солдаты неоднократно обвинялись в сексуальных нападениях и изнасилованиях украинок. Один из следователей по военным преступлениям заявил в ноябре прошлого года, что в некоторых случаях российские командиры приказывали своим солдатам совершать сексуальные преступления в Украине.
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