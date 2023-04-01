Служившая в Украине россиянка: командиры использовали наших медиков как секс-рабынь

"А обставили так, будто это украинцы сделали".

Другие женщины были вынуждены переспать с несколькими мужчинами, утверждает Маргарита.

Она добавила, что одну из ее коллег "пускали по кругу".

Наказания были частью военной жизни, отметила женщина.

По ее словам, наказывали и военнослужащих, которые не хотели воевать на фронте. Их голыми держали в холодных и сырых подвалах с крысами.

Если это не помогало, солдат заставляли рыть себе могилы и ложиться в них, тогда как других солдат под дулами автоматов вынуждали засыпать их землей. После этого командир роты "отходил и навскидку стрелял очередью".

"В кого попал - до свидания, а кто выживал - дураком уже из этой ямы вылезал".

Маргарита до 2017 года служила в российской армии, а на войну в Украину пошла добровольцем. Об увиденном в Украине она начала говорить уже после возвращения в Россию.

Она рассказала, что после возвращения проходила реабилитацию, у нее были кошмары и приступы паники. Она боролась, чтобы вернуться обратно к гражданской жизни.

Российские солдаты неоднократно обвинялись в сексуальных нападениях и изнасилованиях украинок. Один из следователей по военным преступлениям заявил в ноябре прошлого года, что в некоторых случаях российские командиры приказывали своим солдатам совершать сексуальные преступления в Украине.