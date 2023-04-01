Лидера группы "Ногу свело!" внесли в список "иностранных агентов"

Соратник Навального Бойко, по выражению Минюста, "дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации".

Покровский живет в США, но Минюст не стал акцентировать на этом внимание, а в случае с Бойко указал: "Проживает за пределами Российской Федерации".

Чентемиров, по версии министерства, участвовал в создании и распространении материалов "иностранных агентов", получал поддержку от иностранных источников и "выступал против специальной военной операции на Украине" (так российские власти называют войну против Украины).

На прошлой неделе Минюст нарушил традицию и пополнил реестр "иноагентов" в четверг, а не в пятницу. Ведомство внесло в список пять человек, в том числе правозащитника Павла Чикова, блогера Илью Варламова и самарскую активистку Светлану Ладу-Русь (Пеунову).

До этого, 10 марта, в список "иноагентов" добавили экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, экс-руководителя "Яндекс. Новости" Льва Гершензона, фемактивистку Нику Водвуд, журналиста Даниила Губарева, а также фонды "Свободная Бурятия" и Всемирный фонд дикой природы.

В феврале список "иноагентов" пополнили журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов, певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, блогер Николай Соболев, глава фонда "Насилию.нет" (тоже внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина и другие.

Среди тех, кого российские власти объявили "иноагентами" в январе, были актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.

Минюст обнародовал новый - объединенный - реестр "иноагентов" 1 декабря 2022 года. Когда реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За следующие три с половиной месяца в него внесли несколько десятков физлиц и организаций.

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