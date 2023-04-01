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В Екабпилсе из Даугавы вытащили тело человека

rus.tvnet.lv
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Лед на Даугаве у Екабпилса
Лед на Даугаве у Екабпилса Фото: Jānis Trallis/LETA

В пятницу в Екабпилсе из Даугавы вытащили тело погибшего человека, сообщает Пожарно-спасательная служба (VUGD).

Труп был передан Государственной полиции, которая выяснит обстоятельства смерти.

Всего в этом году VUGD вытащила из водоемов уже 21 погибшего человека.

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