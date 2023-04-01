В Екабпилсе из Даугавы вытащили тело человека

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПВ Екабпилсе из Даугавы вытащили тело человекаrus.tvnet.lv1 апреля 2023, 10:50Facebook Messenger Telegram WhatsappЛед на Даугаве у Екабпилса Фото: Jānis Trallis/LETAВ пятницу в Екабпилсе из Даугавы вытащили тело погибшего человека, сообщает Пожарно-спасательная служба (VUGD).Труп был передан Государственной полиции, которая выяснит обстоятельства смерти.Всего в этом году VUGD вытащила из водоемов уже 21 погибшего человека.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappКлючевые словаVUGDпроисшествия и чпЕкабпилсPекомендуем