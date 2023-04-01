Видео ⟩ За занавесом: смертельный коктейль образа России

Еще одна значимая тенденция - о России говорят как об идеальном государстве, которое никогда ни на кого не нападало первым, никого не оккупировало и не угнетало. Поэтому советское время - это не то, чего нужно стыдиться, что надо оценивать, где нужна люстрация. Наоборот, о советской эпохе говорят как о "золотом веке" России, когда ее боялись. Да, русские не хотят, чтобы их любили или даже просто уважали, главное, чтобы их боялись.

Российская "тотальгия"

В 2020 году опрос, проведенный "Левада-центром", показал, что 75% россиян считают советскую эпоху величайшей в истории России. 65% сожалеют о распаде Советского Союза. "Понятно, что это больше, чем просто гордость за прошлое России. Литературовед Михаил Эпштейн называет это "тотальгией" ("тоталитаризм" + "ностальгия"), которую он описывает как "тягу к цельности, тотальности и возврат к таким тоталитарным системам, как Советский Союз". Несмотря на все ужасы и недостатки, это было время, когда русский народ казался единым, было идейное единство, было к чему стремиться и что защищать", - пишет "bne IntelliNews". С другой стороны, исследователи Оксфордского университета Пол Чести и Стефан Уайтфилд считают, что идентификация с Советским Союзом проистекает из враждебности по отношению к Западу и желания расширить границы России за счет включения частей бывшего Советского Союза - так называемого "ближнего зарубежья".