Видео ⟩ За занавесом: смертельный коктейль образа России

Агрессивная, враждебная соседям, тоталитарная, пренебрегающая правами человека, изоляционистская и гомофобная - такова Россия в глазах западного мира. Однако кремлевские пропагандисты предлагают своей публике совершенно иной взгляд на Россию. Причем в этом видении переплетается и то, что идеологи хотят донести до населения, и ссылки на мировосприятие значительной части общества.
Видео: Фрагмент передачи "60 минут"
В результате отслеживания сообщений российской пропаганды на протяжении почти года выкристаллизовались основные тенденции конструирования образа современной России. Во-первых, объявлено, что Россия - не одна из великих держав, а особая цивилизация с мессианским характером. А именно, миссия России в современном мире состоит в защите "традиционных" и христианских ценностей, которые разрушает "гнилой" и морально деградировавший Запад. Поэтому Россия является гарантом "нормальности", "последним островком человечности", где можно укрыться. Война в Украине представлена как метафизическое столкновение добра и зла, Бога и Дьявола, где Россия представляет "божественные" силы, поскольку является христианской нацией. Фактически девизом современной России снова стал лозунг 19-го века - "православие, самодержавие, национализм", только "самодержавие" заменил Путин.
Ультраконсервативное православие и Советский Союз
Самообраз России создается кремлевскими идеологами из весьма противоречивых элементов, которые в совокупности образуют странный, но очень опасный для соседних стран гибрид. Это ультраконсервативное православие в сочетании с империализмом, ностальгией по Советскому Союзу и прославлением Сталина. В то же время это ненависть к событиям 1991 года, когда распался СССР, а многие "кремлины" говорят даже о государственной измене и считают предателем первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. В то же время сюда очень хорошо вписывается известная реабилитация Сталина, подчеркивающая и напоминающая о его заслугах в победе над гитлеровской Германией.
Видео: Фрагмент передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым"
По мнению, например, пропагандиста Владимира Соловьева и политолога Сергея Михеева, объявленного Евросоюзом в 2014 году "персоной нон грата", для России не особо обязательны международно признанные границы, установленные после Второй мировой войны - все время слышны ссылки на "исторические земли" России, на которые она якобы имеет законное "историческое" право. В представлении кремлевских идеологов Россия, несомненно, является могущественной сверхдержавой, власть и влияние которой были украдены злодейским Западом в 1991 году. Поэтому современная Россия живет реваншистскими настроениями, как и Германия после Версальского договора. Иными словами, россиянам внушают, что великая держава СССР, с которой считался весь мир, была уничтожена в 1991 году Западом во главе с США с помощью отечественных предателей. В своем эфире Соловьев сетует о том, насколько большой была территория Советского Союза по сравнению с современной Россией. Это яркое подтверждение того, что для сегодняшней России важны территориальные приобретения любой ценой.
Кроме того, во всем этом присутствует привкус легкой шизофрении, поскольку пропагандисты неустанно утверждают, что Запад не в силах избавиться от своих исторических колониальных амбиций, которые до сих пор реализуются в отношении развивающегося мира. С другой стороны, Россия может гордиться тем, что никогда не была колониальной державой. Как это сочетается с претензиями на "исторические" земли, неясно, и это противоречие никого не интересует.
Еще одна значимая тенденция - о России говорят как об идеальном государстве, которое никогда ни на кого не нападало первым, никого не оккупировало и не угнетало. Поэтому советское время - это не то, чего нужно стыдиться, что надо оценивать, где нужна люстрация. Наоборот, о советской эпохе говорят как о "золотом веке" России, когда ее боялись. Да, русские не хотят, чтобы их любили или даже просто уважали, главное, чтобы их боялись.
Российская "тотальгия"
В 2020 году опрос, проведенный "Левада-центром", показал, что 75% россиян считают советскую эпоху величайшей в истории России. 65% сожалеют о распаде Советского Союза. "Понятно, что это больше, чем просто гордость за прошлое России. Литературовед Михаил Эпштейн называет это "тотальгией" ("тоталитаризм" + "ностальгия"), которую он описывает как "тягу к цельности, тотальности и возврат к таким тоталитарным системам, как Советский Союз". Несмотря на все ужасы и недостатки, это было время, когда русский народ казался единым, было идейное единство, было к чему стремиться и что защищать", - пишет "bne IntelliNews". С другой стороны, исследователи Оксфордского университета Пол Чести и Стефан Уайтфилд считают, что идентификация с Советским Союзом проистекает из враждебности по отношению к Западу и желания расширить границы России за счет включения частей бывшего Советского Союза - так называемого "ближнего зарубежья".
Надо сказать, что ссылка на "исторические русские земли" стала, к сожалению, очень типичной, и на ней основаны "исторически обусловленные" притязания России. Кроме того, расходятся мнения о том, насколько далеко в историю это уходит. Одни "кремлины" говорят, что русскими историческими землями является вся территория бывшего СССР, другие ссылаются на еще более давние времена - Российскую империю, куда входила, например, Польша.
Агрессия и мученичество
Наряду с миссионерской ролью России и определенной обидой на историческую несправедливость (распад СССР и потерю территорий), в нынешней войне самоидентификация и формирование образа страны происходит через противопоставление себя остальному миру. Конечно, это неизбежно в ситуации, когда приходится объяснять своим гражданам, почему все западные страны ввели санкции против России. Пропагандисты все чаще подчеркивают в своих нарративах, что вся Европа стала нацистской и хочет уничтожить Россию. Также кремлевские политтехнологи наряду с президентом Украины Владимиром Зеленским открыто называют военными преступниками президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца.
Видео: Фрагмент передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"
Риторика России, с одной стороны, выражает откровенную агрессию с угрозами поставить на место НАТО и Запад, а с другой стороны, представляет Россию мученицей, против которой направлен заговор нацистского Запада. Политики и публицисты разного калибра доходят даже до сравнения русских с евреями, то есть русские тоже стали изгоями, и так же, как в середине тридцатых годов прошлого века во всем обвиняли евреев, так теперь во всех бедах винят славян.
Следующим идеологическим шагом является противопоставление России всем западным странам, поддерживающим Украину. Здесь был подхвачен нарратив о возрожденном по всей Европе нацизме, оживляющий в российском обществе исторические воспоминания об ужасах Второй мировой войны. Для большей правдоподобности пропагандисты смело заявляют, что "коллективный Запад" с 1945 года хочет отомстить России за победу во Второй мировой войне. Бойцов идеологического фронта ни на минуту не смущает тот факт, что эти "мстители" сами принимали участие в одержании исторической победы и сделали все возможное для разгрома гитлеровской Германии.
Как мы видим, схема пропагандистов отработана до мелочей - поддержание чувства опасности в российском обществе, подчеркивание при этом русского исторического миссионерства и роли спасителей человечества, демонизация и дискредитация оппонента, то есть "коллективного Запада". Фактически пропагандисты хотят накормить общественность сказкой о том, что происходит столкновение сил тьмы и света и что миссия России - спасти мир от сатанизма, царящего на Западе.
Видео: Фрагмент прямого эфира на телеканале "РТР-Планета"
С провалом запланированного русскими "блицкрига" и затягиванием боевых действий Кремль больше не может говорить своему обществу, что война идет с Украиной и могучая российская армия не может победить каких-то там украинских националистов. На фоне больших потерь в войне и затянувшихся боевых действий правящей верхушке понадобилась другая история на смену сказке о стремительной "денацификации" Украины и освобождении "угнетенных" русскоязычных. Поэтому идеологи выстроили посыл, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а с НАТО, против нее объединились 52 страны. Это и объясняет, почему у России нет легких и быстрых успехов на фронте.
Надо сказать, что идеологический дискурс российской пропаганды все больше напоминает исламских фундаменталистов. "Кремлины" тоже утверждают, что Россия не может проиграть, потому что Бог на ее стороне. От некоторых пропагандистов можно услышать даже достойные исламских самоубийц тезисы об угрозе ядерной войны. Например, и Владимир Соловьев, и Маргарита Симоньян неоднократно говорили, что нет смысла в мире без России. Причем под этим понимается именно путинская Россия. Поэтому если нынешняя Россия под угрозой, то лучше пусть погибнет весь мир.
Подводя итог, можно сказать, что образ России, слепленный из православия, империализма и ностальгии по Советскому Союзу, представляет собой вполне себе смертельный коктейль, способный вызвать сильную головную боль у соседей государства-агрессора.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ (MAF) из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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