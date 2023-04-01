Зарегистрирован первый случай заражения человека опасным грибком

Пациент, которому на момент постановки диагноза был 61 год, полностью выздоровел и не имел рецидивов инфекции после двух лет наблюдения.

Но такой случай демонстрирует опасность, которую представляют для человека грибковые возбудители. Специалисты называют эту инфекцию "ящиком Пандоры грибковых заболеваний".

Хотя существуют миллионы видов грибков, лишь очень небольшое их количество способно заражать животных и людей.

Мужчина сказал врачам, что он ученый-растениевод и долгое время работал с гниющими материалами и грибками.

Мужчина, заразившийся редким грибковым заболеванием, несколько месяцев страдал от кашля, трудности при глотании, боли в горле и постоянное утомление, прежде чем попал в больницу.

Когда обычные методы не смогли диагностировать болезнь, возбудитель был отправлен в центр Всемирной организации здравоохранения в Индии, где его окончательно идентифицировали.

"Это первый случай такого рода, когда этот грибок вызвал заражение человека", - сообщили авторы исследования.