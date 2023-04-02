Более 450 000 израильтян протестовали против судебной реформы

Произошли отдельные столкновения с полицией, несколько демонстрантов был арестован. Полиция в Тель-Авиве применила против митингующих водометы.

Некоторые из собравшихся принесли с собой израильские флаги и плакаты с надписями, на одном из транспарантов, в частности, значилось: "Демократия сильнее этого правительства".

Переговоры между правящей коалицией и оппозицией

С 28 марта правящая коалиция и оппозиция проводят переговоры в попытке урегулировать ситуацию вокруг реформы. Вместе с тем оппозиционные политики неоднократно ставили под сомнение серьезность намерений Нетаньяху достичь компромисс.

"Попытка Нетаньяху усыпить (бдительность. - Ред.) протестующих провалилась", - заявили представители митингующих. "Более 445 000 продемократически настроенных демонстрантов вышли на улицы Израиля сегодня вечером, это одна из крупнейших демонстраций в истории Израиля. Мы будем продолжать оставаться на улицах, пока не гарантируем демократический характер Государства Израиль", - подчеркнули они.

Нетаньяху приостановил рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтениях