Оксфордский университет по-прежнему не признает латвийское среднее образование

В свою очередь Оксфордский университет, в котором литовские и эстонские дипломы признаны действительными, латвийский аттестат не принимают. Латвия находится в одном ряду с такими странами, как Россия, Афганистан, Лесото и другие.

"У нас в Латвии сильные ученики, у нас есть ученики, которые могли бы там быть и учиться несмотря на то, что они закончили с латвийским дипломом. Они учились дополнительно и получили эти знания, но доказать им это нелегко. Это самая большая проблема, в результате которой люди не могут учиться там, где им стоило бы", - рассказал учащийся в Кембридже латыш Роланд.