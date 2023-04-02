Оксфордский университет по-прежнему не признает латвийское среднее образование

В Кембриджском университете латвийский диплом уже действителен, однако в Оксфорде без изменений - аттестат о среднем образовании в Латвии получит отказ, сообщает передача Panorāma.
Несколько лет назад передача сообщала, что лучшие британские университеты не признают результаты латвийских централизованных экзаменов.
Теперь Кембриджский университет в письменном ответе подтвердил LTV - латвийский диплом об окончании средней школы теперь признан действительным. Однако, чтобы поступить, нужны и другие достижения.
В свою очередь Оксфордский университет, в котором литовские и эстонские дипломы признаны действительными, латвийский аттестат не принимают. Латвия находится в одном ряду с такими странами, как Россия, Афганистан, Лесото и другие.
"У нас в Латвии сильные ученики, у нас есть ученики, которые могли бы там быть и учиться несмотря на то, что они закончили с латвийским дипломом. Они учились дополнительно и получили эти знания, но доказать им это нелегко. Это самая большая проблема, в результате которой люди не могут учиться там, где им стоило бы", - рассказал учащийся в Кембридже латыш Роланд.
В переписке по электронной почте Оксфордский университет проинформировал Латвийское телевидение, что регулярно пересматривает критерии принятия. Однако в случае Латвии выданный аттестат не соответствует высоким требованиям и конкурсу универсистета, на прием в который претендуют только самые лучшие.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!