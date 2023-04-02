Полиция нашла близких потерявшегося в Екабпилсе маленького мальчика

Полиция нашла близких заблудившегося мальчика, который утром в воскресенье был обнаружен на улице в Екабпилсе.
Стражи порядка выражают благодарность всем, кто не остался в стороне.
Более подробную информацию о том, при каких обстоятельствах пропал ребенок, полиция пока не предоставляет.
Напомним, 2 апреля в 9:10 полиция получила от очевидца информацию о том, что в Екабпилсе, на улице Ригас, 218, найден мальчик примерно трех лет, который гуляет один и выглядит потерявшимся.
Мальчик не смог назвать свои имя, фамилию и указать, где он живет. Его доставили в Екабпилсскую больницу.
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