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Полиция нашла близких потерявшегося в Екабпилсе маленького мальчика

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Госполиция. Иллюстративное фото
Госполиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Полиция нашла близких заблудившегося мальчика, который утром в воскресенье был обнаружен на улице в Екабпилсе.

Стражи порядка выражают благодарность всем, кто не остался в стороне.

Более подробную информацию о том, при каких обстоятельствах пропал ребенок, полиция пока не предоставляет.

Напомним, 2 апреля в 9:10 полиция получила от очевидца информацию о том, что в Екабпилсе, на улице Ригас, 218, найден мальчик примерно трех лет, который гуляет один и выглядит потерявшимся.

Мальчик не смог назвать свои имя, фамилию и указать, где он живет. Его доставили в Екабпилсскую больницу.

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