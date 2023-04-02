В Киеве обозначили "12 шагов по деоккупации Крыма"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов представил программу "12 шагов по деоккупации Крыма". Документ, представляющий собой план юридических и организационных мероприятий, которые будут проведены после возвращения аннексированного Россией полуострова в состав Украины, был опубликован в воскресенье, 2 апреля, в аккаунте Данилова в социальной сети Facebook.

Программа, разработанная, по словам секретаря СНБО, "с участием широкого круга специалистов и экспертов", включает в себя, в частности, такие пункты, как "немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба", признание незаконными всех сделок, заключенных не по украинскому законодательству после февраля 2014 года с возвращением имущества прежним собственникам, депортацию всех граждан России, "незаконно приехавших проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года", а также уголовное преследование бывших граждан Украины за коллаборационизм и госизмену.