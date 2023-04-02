Дочь нашла своего настоящего отца, но суд не позволяет подтвердить родство

Несколько лет назад Элина узнала от матери, что умерший отец не был ее биологическим отцом. Настоящий отец жив. Элина познакомилась с ним, и между ними сложились прекрасные отношения. Мама, новоиспеченный папа и Элина решили, что этот факт нужно оформить официально. Однако суды всех трех инстанций заявили, что закон не дает Элине такого права, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
До 28 лет Элина не знала, кто ее отец. Несколько лет назад она поссорилась со своей матерью, и они долгое время не разговаривали. Когда они помирились, мама открыла правду.
Элина долгое время переписывалась с отцом. Потом вместе с мужем они купили билеты на Кубу и поехали знакомиться с новой семьей. Так у нее появился новый брат, потому что ее отец был женат. Также, когда он приезжал в Латвию в советские годы. Все принимали нового родственника как родного.
В 16 лет Майя также узнала от матери, что человек, которого она на протяжении всего детства считала своим отцом, вовсе не был таковым. Оказывается, он живет в Лаосе. Женат и воспитывает двоих детей.
Во время пандемии Covid-19 нельзя было встречаться, но недавно Майя с мужем и детьми ездила к отцу. На данный момент они также планируют оформить официальные документы, чтобы урегулировать отношения.
Затем, в ноябре, Рижский окружной суд, а в феврале этого года Верховный суд признал решение юрмальского судьи правильным.
Аргументация - в Гражданском законе, написанном в 1930-х годах
До сих пор действует определенная норма - "ребенок сам может оспорить презумпцию отцовства в течение двух лет после достижения совершеннолетия". Это означает, что по достижении 20-летнего возраста ни у кого в Латвии нет такой возможности.
По совету бабушки Элина написала личное сообщение в Facebook председателю Юридической комиссии Сейма Андрею Юдину. На заседание комиссии в феврале он пригласил судей, юристов и экспертов, которые единогласно согласились с тем, что это положение Гражданского закона необходимо изменить.
Министерство юстиции подготовило поправки к Гражданскому закону и планировало представить их вместе с изменениями, касающимися статуса сиротских судов, которые были подготовлены к первому чтению в Сейме. Но из-за юридических процедур этот план вряд ли увенчается успехом, так как на этой неделе комиссия их отклонила.
На данный момент чиновники Минюста обещают, что постараются найти другой план, чтобы депутаты Сейма проголосовали за изменения закона.
И Элина, и Майя считают, что два года - слишком короткий срок, чтобы решить, принимать им новых родителей или нет. Такой шаг дается не всем легко и требует много размышлений.
О одном случае также помешало, что у дочки и ее отца разные политические взгляды на войну в Украине.
Отец, выросший на Кубе, поддерживает Россию, поэтому контакты с ним временно прекратились. Но Элина рассматривает возможность когда-нибудь узаконить их отношения.
Элина Браун, прошедшая все судебные инстанции в Латвии и получившая отказ в регистрации ее отношений с отцом, готова обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако она надеется, что министерство и Сейм поторопятся и изменят эту некорректную норму в Гражданском законе.
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