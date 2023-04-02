Дочь нашла своего настоящего отца, но суд не позволяет подтвердить родство

Затем, в ноябре, Рижский окружной суд, а в феврале этого года Верховный суд признал решение юрмальского судьи правильным.

Аргументация - в Гражданском законе, написанном в 1930-х годах

До сих пор действует определенная норма - "ребенок сам может оспорить презумпцию отцовства в течение двух лет после достижения совершеннолетия". Это означает, что по достижении 20-летнего возраста ни у кого в Латвии нет такой возможности.

По совету бабушки Элина написала личное сообщение в Facebook председателю Юридической комиссии Сейма Андрею Юдину. На заседание комиссии в феврале он пригласил судей, юристов и экспертов, которые единогласно согласились с тем, что это положение Гражданского закона необходимо изменить.

Министерство юстиции подготовило поправки к Гражданскому закону и планировало представить их вместе с изменениями, касающимися статуса сиротских судов, которые были подготовлены к первому чтению в Сейме. Но из-за юридических процедур этот план вряд ли увенчается успехом, так как на этой неделе комиссия их отклонила.

На данный момент чиновники Минюста обещают, что постараются найти другой план, чтобы депутаты Сейма проголосовали за изменения закона.

И Элина, и Майя считают, что два года - слишком короткий срок, чтобы решить, принимать им новых родителей или нет. Такой шаг дается не всем легко и требует много размышлений.

О одном случае также помешало, что у дочки и ее отца разные политические взгляды на войну в Украине.

Отец, выросший на Кубе, поддерживает Россию, поэтому контакты с ним временно прекратились. Но Элина рассматривает возможность когда-нибудь узаконить их отношения.

Элина Браун, прошедшая все судебные инстанции в Латвии и получившая отказ в регистрации ее отношений с отцом, готова обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако она надеется, что министерство и Сейм поторопятся и изменят эту некорректную норму в Гражданском законе.