Гороскоп на неделю с 3 по 9 апреля: дисгармоничное Полнолуние приведет к хаосу

Стрелец

Ночные светила повысят энергетические вибрации Стрельцов. Это будет великолепное время для начала новых дел, а также для смены обстановки. Тем не менее эти люди могут получить от Вселенной новые проблемы. Они пробьют огромную брешь в биополе, если тратить на них больше времени, чем нужно. Астрологи отмечают, что если какие-то неурядицы будет решать труднее обычного, лучше отложить их на потом. Биться в закрытую дверь всегда себе дороже. Стрельцы смогут найти применение своим способностям, если проявят чуть больше смекалки и энтузиазма.

Козерог

Для Козерогов эта неделя будет весьма благоприятной, продуктивной и важной, но вместе с тем она может быть и весьма энергозатратной, стрессовой. Астрологи считают, что даже незначительные на первый взгляд мелочи притянут за собой лавину изменений. Получается, что в эти семь дней совсем не обязательно лезть из кожи вон, чтобы что-то поменять в своей жизни. Достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам. Остальное произойдет само по себе.

Водолей

Водолеям эксперты советуют не забывать о том, что сейчас от любви до ненависти один шаг. Это касается не только отношений, но и любимого занятия. Очень важно не перегореть, занимаясь чем-то приятным душе. Также Водолеям стоит в период с 3 по 9 апреля сделать энергетику дома положительной, так как возможны переработки и повышенная усталость. Отдыхать в родных стенах с позитивной энергетикой будет куда более приятно. Эксперты рекомендуют Водолеям как можно реже находиться во враждебной среде - среди неприятных людей.

Рыбы

У Рыб на этой неделе получится с большей вероятностью победить свои пороки и слабости. В этом им могут оказать помощь близкие люди - словами или какими-то действиями. Можно отправляться в дальнюю дорогу, заниматься поисками каких-нибудь новых увлечений. Важно помнить, что это не руководство к действию, а лишь набор опций. Только сами Рыбы могут делать выбор, причем делать его лучше интуитивно. Шестое чувство не обманет представителей этого знака. Главнее сейчас - не идти ва-банк, тратя все свое время, силы и энергию на что-то одно.