Гороскоп на неделю с 3 по 9 апреля: дисгармоничное Полнолуние приведет к хаосу

Начинается первая полноценная неделя апреля. Астрологи DailyHoro и эксперты в области биоэнергетики приготовили для представителей каждого знака Зодиака полезные советы, как следует себя вести в это время для того, чтобы остаться на плаву и преуспеть в чем-то важном.
Астрологическая обстановка сейчас пока еще довольно спокойная. Все еще актуален благоприятный период без ретроградных планет, но все хорошее, как и плохое, когда-нибудь заканчивается.
Осталось чуть менее трех недель до начала ретроградного движения Меркурия, поэтому, если у вас есть незавершенные дела и проблемы, пришла пора заняться их решением.
Вкладывайте свое время и деньги в то, что действительно будет для вас полезным. Постарайтесь расставить приоритеты правильно.
Овен
Самым опасным днем недели для всех знаков и Овнов в особенности станет 6 апреля. Это будет дисгармоничное Полнолуние, которое приведет к хаосу. В целом же энергетика небесных покровителей довольно неплоха, даже несмотря на слабый Марс, а потому эта неделя для Овнов окажется достаточно приятной и продуктивной. Проблемы возникнут лишь у ленивых или чрезмерно авантюрных представителей данного знака.
Телец
Всем Тельцам, которые хотят добиться успеха сейчас и в обозримом будущем, астрологи советуют избегать таких пороков, как праздность, нерешительность, лень, страх и гнев. Все это очень сильно замедлит развитие и может стать причиной появления неурядиц самого разного толка. Если удастся достичь каких-то важных целей, лучше не останавливаться на достигнутом, а постараться защитить свои активы от врагов или форс-мажорных обстоятельств.
Близнецы
У Близнецов все будет хорошо, но может резко снизиться мотивация и пропасть энергетика. Стоит сфокусировать свое внимание на самых важных домашних делах. Помимо работы будет немало дел, в которых, возможно, придется оказать помощь близким. В общении нужно сохранять оптимизм и доброту. Любое неосторожное замечание может вызвать болезненную реакцию со стороны близких или друзей. Если есть какие-то претензии, лучше высказать их максимально осторожно.
Рак
Ракам в период с 3 по 9 апреля стоит в первую очередь научиться уважать даже тех людей, которые им не нравятся. Это очень полезный навык, благодаря которому количество ссор и конфликтов уменьшится в разы или вовсе сведется к нулю. Это прекрасное время для путешествий и смены обстановки, заботы о здоровье. В делах и работе нужно поддерживать свой традиционализм. Риски и авантюры до добра не доведут, ровно как и новые методы решения неурядиц. Не нужно изобретать заново колесо, чтобы стать победителем. Следует пользоваться отлично зарекомендовавшими себя методами.
Лев
Львам для достижения счастья и удачи потребуется больше энергии и крепкое здоровье. Астрологи советуют быть внимательными к мелочам, ведь всегда есть риск упустить что-то важное, а сейчас это может быть весьма критично. Не исключено, что многие Львы начнут чувствовать себя в собственном доме так, словно они разведчики в тылу врага. Это может быть связано с тем, что Марс в неблагоприятном положении спровоцирует ссоры и скандалы на ровном месте. Если не повышать голос и быть уступчивыми, все останется на своих местах.
Дева
Девам для того, чтобы стать успешнее в эти семь дней, стоит поскорее прийти к гармонии с самими собой. Без этого они не смогут найти гармонию с окружающими, а это крайне важно. Проблема этих семи дней заключается в том, что люди, которых Девы принимают за друзей, могут показать себя с противоположной стороны. В этом заключается и плюс данного периода, поскольку всегда лучше узнать о негативных сторонах друзей и знакомых заранее. Если кто-то поступит плохо, не нужно обижаться на этого человека. Не стоит тащить разный хлам в свою душу в такое благоприятное время. Лучше идти вперед с улыбкой.
Весы
У Весов с 3 по 9 апреля могут возникнуть весьма ощутимые неполадки в плане мотивации. Возможно, захочется сменить обстановку и перестать работать над тем, над чем приходилось трудиться последние недели или даже месяцы. Мотивирующие цитаты помогут вернуться в колею и не сходить с выбранного пути из-за страхов и сомнений. Весам нужно быть готовыми к подобным проблемам, так как они могут наступить внезапно. Не нужно говорить себе "такого со мной точно не случится", ведь никто не застрахован от проблем с энтузиазмом и мотивацией в период слабого Марса.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе с высокой вероятностью захочется избавиться от неприятностей, которые преследуют их уже долгое время. Астрологи советуют почаще обращаться за помощью к близким и друзьям, особенно если не будет хватать сил и времени на какие-то дела. В отношениях с врагами стоит сменить гнев на милость. Если не хочется испортить себе карму, лучше отказаться от мести. Возможно, эта и следующая недели будут лучшим временем для того, чтобы закопать топор войны.
Стрелец
Ночные светила повысят энергетические вибрации Стрельцов. Это будет великолепное время для начала новых дел, а также для смены обстановки. Тем не менее эти люди могут получить от Вселенной новые проблемы. Они пробьют огромную брешь в биополе, если тратить на них больше времени, чем нужно. Астрологи отмечают, что если какие-то неурядицы будет решать труднее обычного, лучше отложить их на потом. Биться в закрытую дверь всегда себе дороже. Стрельцы смогут найти применение своим способностям, если проявят чуть больше смекалки и энтузиазма.
Козерог
Для Козерогов эта неделя будет весьма благоприятной, продуктивной и важной, но вместе с тем она может быть и весьма энергозатратной, стрессовой. Астрологи считают, что даже незначительные на первый взгляд мелочи притянут за собой лавину изменений. Получается, что в эти семь дней совсем не обязательно лезть из кожи вон, чтобы что-то поменять в своей жизни. Достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам. Остальное произойдет само по себе.
Водолей
Водолеям эксперты советуют не забывать о том, что сейчас от любви до ненависти один шаг. Это касается не только отношений, но и любимого занятия. Очень важно не перегореть, занимаясь чем-то приятным душе. Также Водолеям стоит в период с 3 по 9 апреля сделать энергетику дома положительной, так как возможны переработки и повышенная усталость. Отдыхать в родных стенах с позитивной энергетикой будет куда более приятно. Эксперты рекомендуют Водолеям как можно реже находиться во враждебной среде - среди неприятных людей.
Рыбы
У Рыб на этой неделе получится с большей вероятностью победить свои пороки и слабости. В этом им могут оказать помощь близкие люди - словами или какими-то действиями. Можно отправляться в дальнюю дорогу, заниматься поисками каких-нибудь новых увлечений. Важно помнить, что это не руководство к действию, а лишь набор опций. Только сами Рыбы могут делать выбор, причем делать его лучше интуитивно. Шестое чувство не обманет представителей этого знака. Главнее сейчас - не идти ва-банк, тратя все свое время, силы и энергию на что-то одно.
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