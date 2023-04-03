Убийство "военкора" Татарского: задержана подозреваемая

Дарья Трепова, 1997 года рождения, задержана в России по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
В результате взрыва погиб пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин).
По словам источников СМИ, Трепову доставили к следователю, а у следствия есть основания полагать, что Трепова привезла в петербургское кафе коробку со статуэткой, в которой была заложена бомба.
24 февраля ее задержали вместе с мужем Дмитрием Рыловым в ходе антивоенной кампании. В их квартире после взрыва был проведен обыск.
В результате взрыва в воскресенье пострадали 32 человека, 24 из них госпитализированы. Состояние 10 пострадавших тяжелое. Среди раненых также таллиннский координатор движения "Бессмертный полк" Сергей Чаулиньш, депортированный из Эстонии в феврале.
Уже в первых новостях после взрыва СМИ сообщили, что статуэтку Татарскому подарила женщина, пришедшая на встречу с блогером, организованную в кафе.
Татарский имеет более 560 000 подписчиков на платформе Telegram и активно поддерживает вторжение России в Украину.
Взрыв произошел в кафе Street Food Bar №1 в центре Санкт-Петербурга. Кафе арендовала на вечер группа "Киберфронт Z", которая в соцсетях называет себя российскими информационными солдатами. Российское СМИ "Фонтанка" и другие СМИ указывают, что петербургское кафе, где произошел взрыв, когда-то принадлежало Пригожину.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, а в МВД сообщили, что все люди, находившиеся в кафе в момент взрыва, были предварительно проверены.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал гибель Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге. "В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени. РФ ждут необратимые процессы и смута 2.0. Пока будем наблюдать", - написал Подоляк в Twitter.
Российские чиновники и пропагандисты уже поспешили обвинить в убийстве Татарского Украину, хотя к его ликвидации могли быть причастны силы в самой России, поясняет Американский институт изучения войны (ISW).
Галерея: Место взрыва
Евгений Пригожин, основатель российской ЧВК "Вагнер", заявил, что не спешит обвинять "киевский режим" в гибели Татарского и Дарьи Дугиной, убитой под Москвой в августе прошлого года, указывают аналитики ISW.
"Убийство Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью более широкой общей тенденции эскалации внутренних конфликтов в России с участием Пригожина и "Вагнер", - говорится в отчете ISW.
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