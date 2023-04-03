Убийство "военкора" Татарского: задержана подозреваемая

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, а в МВД сообщили, что все люди, находившиеся в кафе в момент взрыва, были предварительно проверены.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал гибель Татарского при взрыве в Санкт-Петербурге. "В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени. РФ ждут необратимые процессы и смута 2.0. Пока будем наблюдать", - написал Подоляк в Twitter.

Российские чиновники и пропагандисты уже поспешили обвинить в убийстве Татарского Украину, хотя к его ликвидации могли быть причастны силы в самой России, поясняет Американский институт изучения войны (ISW).

Галерея: Место взрыва

Евгений Пригожин, основатель российской ЧВК "Вагнер", заявил, что не спешит обвинять "киевский режим" в гибели Татарского и Дарьи Дугиной, убитой под Москвой в августе прошлого года, указывают аналитики ISW.

"Убийство Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью более широкой общей тенденции эскалации внутренних конфликтов в России с участием Пригожина и "Вагнер", - говорится в отчете ISW.