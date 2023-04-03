У почти 90% латвийцев наблюдается нехватка витамина D

За последние десять лет количество анализов на определение концентрации витамина D в организме в Centrālā laboratorija увеличилось в десять раз, что свидетельствует о росте осведомленности врачей и населения о необходимости регулярных обследований, говорит член правления лаборатории, доцент Рижского университета им. Страдиньша Елена Стороженко.

За первые два месяца текущего года Centrālā laboratorija выполнила более 50 000 анализов на содержание витамина D в крови, а за весь прошлый год - 240 000.

Результаты анализов показывают, что только 11% жителей Латвии имеют оптимальный уровень витамина D в организме.

Анализ данных за 2014-2019 годы на основании 410 427 тестов показал, что у 10% населения Латвии критически низкое содержание витамина D, его дефицит обнаружен у 34%, а в недостаточной концентрации этот витамин у 45% протестированных.