"Не надо нападать на соседей - тогда не будет русофобии". Макаревич выступил в Даугавпилсе

Концерт началася с того, что Макаревич объяснил различие трех своих проектов - рок-группа "Машина времени", джазовая команда Yo5 и его сольные выступления под гитару.

"Я свои сольные концерты практикую не один десяток лет, и всегда в зале найдется кто-нибудь, кто крикнет: "Давай "Поворот"! Так вот: "Поворота" не будет, к тому же я его никогда не пел - это Саша Кутиков", - приводит слова Макаревича Rus.Lsm

К слову, полностью от исполнения старых "машинных" хитов Макаревич не отказался. Музыкант исполнил много новых песен и прочел стихи, в которых четко обозначил свою гражданскую позицию, за которую осенью прошлого года у себя на родине он был "удостоен" статуса "иноагента". Сейчас артист живет в Израиле.

В завершение программы прозвучали хиты - "Он был старше ее", "Давайте делать паузы в словах", "Если в городе твоем снег", "Вагонные споры", "Костер" и другие.

Артист также отвечал на вопросы - записки из зала. Его спросили про русофобию в Латвии.

"Не только в Латвии она. Не надо нападать на соседей, и тогда никакой русофобии не будет…" - ответил Андрей Макаревич.

Последняя фраза утонула в аплодисментах.