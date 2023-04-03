"Мы усилим свой военный потенциал!" - Россия реагирует на вступление Финляндии в НАТО

"Мы укрепим свой военный потенциал в западном и северо-западном направлении", - заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"В случае, если на территории Финляндии будут размещены силы и ресурсы других стран-членов НАТО, мы проведем дополнительные мероприятия, чтобы гарантировать военную безопасность России", - сказал Грушко.

У России и Финляндии есть сухопутная граница длиной в 1300 км.

Финляндия и Швеция, взволнованные полномасштабным вторжением России в Украину, в прошлом году отказались от десятков лет нейтралитета и в мае прошлого года подали заявление НАТО о приеме на альянс.

Финляндия уже во вторник официально станет 31 страной-членом НАТО.

В то же время заявление Швеции еще не подтвердили две страны НАТО - Венгрия и Турция. Это были и последние две страны, которые на прошлой неделе ратифицировали заявление Финляндии.