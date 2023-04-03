Реагируя на вступление Финляндии в НАТО, Россия расширит свое военное присутствие на западе и северо-западе страны, в понедельник сообщила Москва.
"Мы усилим свой военный потенциал!" - Россия реагирует на вступление Финляндии в НАТО
"Мы укрепим свой военный потенциал в западном и северо-западном направлении", - заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"В случае, если на территории Финляндии будут размещены силы и ресурсы других стран-членов НАТО, мы проведем дополнительные мероприятия, чтобы гарантировать военную безопасность России", - сказал Грушко.
У России и Финляндии есть сухопутная граница длиной в 1300 км.
Финляндия и Швеция, взволнованные полномасштабным вторжением России в Украину, в прошлом году отказались от десятков лет нейтралитета и в мае прошлого года подали заявление НАТО о приеме на альянс.
Финляндия уже во вторник официально станет 31 страной-членом НАТО.
В то же время заявление Швеции еще не подтвердили две страны НАТО - Венгрия и Турция. Это были и последние две страны, которые на прошлой неделе ратифицировали заявление Финляндии.
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