Фото ⟩ Уровень воды в Аугшдаугавском крае поднимается, Кариньш против объявления ЧС

В настоящее время нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию в Аугшдаугавском крае из-за наводнения, так как ситуацией занимаются спасательные службы, заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи коалиционных партий.

В связи с резким подъемом уровня воды в реках, особенно в Бебренской, Двиетской, Калкунской, Лауцесской, Ликсненской, Ницгалской, Пилскалнской, Свентской и Таборской волостях самоуправление Аугшдаугавского края обратилось в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в указанных волостях. Если правительство объявляет в крае чрезвычайную ситуацию, самоуправление может запросить государственную компенсацию за ликвидацию последствий наводнения, в противном случае последствия устраняются за счет самоуправления.

Кариньш заявил, что находится в тесном контакте с министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом и руководством Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). По словам премьер-министра, по мнению VUGD, в данный момент нет необходимости вводить чрезвычайную ситуацию, так как работают все спасательные службы и мобилизуются дополнительные силы.

В то же время в случае, если ситуация в Аугшдаугавском крае резко изменится, правительство готово действовать и в случае необходимости объявить чрезвычайную ситуацию, заявил Кариньш.

Также премьер-министру в настоящее время неизвестны финансовые расчеты или требования по ликвидации последствий наводнения, но государство будет участвовать в компенсации ущерба по мере необходимости, как и в случае с наводнением в Екабпилсе.