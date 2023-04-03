Фото ⟩ Уровень воды в Аугшдаугавском крае поднимается, Кариньш против объявления ЧС

Уровень воды в Даугаве в Аугшдаугавском крае продолжает подниматься, сообщил агентству LETA исполнительный директор самоуправления Петерис Дзалбе.
В понедельник утром из затопленного дома в Свентской волости эвакуировали трех человек.
Дзалбе добавил, что эти люди ранее отказывались от эвакуации, но сегодня утром обратились за помощью
Со вчерашнего дня в связи с повышением уровня воды в Свентской волости перекрыты еще пять муниципальных дорог.
Всего в Свентской волости от остального мира водой отделено 17 домов, а в Пилскалнской волости - девять домов.
Кроме того, возросла угроза наводнения в дачном кооперативе «Малютки» под Даугавпилсом.
По прогнозам гидрологов, уровень воды в Даугаве в эти дни продолжит медленно подниматься.
Дзалбе призвал людей, которые хотят развлечься и увидеть затопленные районы, не делать этого в данный момент, так как ситуация постоянно меняется. Если в какой-то момент муниципальная дорога еще проходима, то не исключено, что обратно по ней проехать уже не получится, и придется вызывать спасателей на помощь.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в Латвии в верховьях Даугавы объявил оранжевое предупреждение об угрозе наводнения.
Фото: повышенный уровень воды в Даугаве, в Аугшдаугавском крае
В настоящее время нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию в Аугшдаугавском крае из-за наводнения, так как ситуацией занимаются спасательные службы, заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи коалиционных партий.
В связи с резким подъемом уровня воды в реках, особенно в Бебренской, Двиетской, Калкунской, Лауцесской, Ликсненской, Ницгалской, Пилскалнской, Свентской и Таборской волостях самоуправление Аугшдаугавского края обратилось в Кабинет министров с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в указанных волостях. Если правительство объявляет в крае чрезвычайную ситуацию, самоуправление может запросить государственную компенсацию за ликвидацию последствий наводнения, в противном случае последствия устраняются за счет самоуправления.
Кариньш заявил, что находится в тесном контакте с министром охраны среды и регионального развития Марисом Спринджуксом и руководством Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). По словам премьер-министра, по мнению VUGD, в данный момент нет необходимости вводить чрезвычайную ситуацию, так как работают все спасательные службы и мобилизуются дополнительные силы.
В то же время в случае, если ситуация в Аугшдаугавском крае резко изменится, правительство готово действовать и в случае необходимости объявить чрезвычайную ситуацию, заявил Кариньш.
Также премьер-министру в настоящее время неизвестны финансовые расчеты или требования по ликвидации последствий наводнения, но государство будет участвовать в компенсации ущерба по мере необходимости, как и в случае с наводнением в Екабпилсе.
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