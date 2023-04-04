Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками

В ночь на вторник, 4 апреля, российские войска нанесли удар по Одессе при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Одесской районной администрации Юрий Крук.
"По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", - сообщил он в Facebook.
Крук попросил жителей воздержаться от комментирования тех или иных моментов, которые появляются в соцсетях, чтобы не повредить работе сил ПВО.
Ранее украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе, при этом воздушная тревога в регионе была объявлена уже после того, как появились первые данные о нападении.
Позже украинские военные сообщили, что в ночь на вторник российская армия атаковала Украину с южного направления. Она использовала ударные беспилотники иранского производства.
"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных беспилотников, вероятно, из района восточного побережья Азовского моря", - сказано в сообщении.
Как говорит украинская армия, 14 иранских дронов было уничтожено.
По информации спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, один из дронов попал по предприятию в Одесской области, в результате чего начался пожар, однако к утру спасателям удалось его ликвидировать.
"Предварительно, без человеческих потерь", - добавил Братчук.
Галерея: Последствия ударов российских войск
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