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Опубликовано видео взрыва, в котором погиб пропагандист Татарский

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Владлен Татарский
Владлен Татарский Фото: Reuters/ScanPix

Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись взрыва, при котором в воскресенье, 2 марта, погиб российский "военный блогер" Владлен Татарский, настоящее имя Максим Фомин, который поддерживал войну в Украине.

На видео показан момент, когда Татарский кладет в коробку полученную им в подарок статуэтку. Через несколько мгновений раздается взрыв.

Как сообщалось, Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в подаренной статуэтке. Эту статуэтку ему подарила женщина, которая пришла на встречу с блогером в кафе.

По данным российских властей, статуэтку Татарскому подарила Дарья Трепова, арестованная в понедельник, 3 апреля, в качестве подозреваемой по делу.

Следственный комитет России расследует взрыв в Санкт-Петербурге как теракт.

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