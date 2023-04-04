Опубликовано видео взрыва, в котором погиб пропагандист Татарский

На видео показан момент, когда Татарский кладет в коробку полученную им в подарок статуэтку. Через несколько мгновений раздается взрыв.

Как сообщалось, Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в подаренной статуэтке. Эту статуэтку ему подарила женщина, которая пришла на встречу с блогером в кафе.

По данным российских властей, статуэтку Татарскому подарила Дарья Трепова, арестованная в понедельник, 3 апреля, в качестве подозреваемой по делу.

Следственный комитет России расследует взрыв в Санкт-Петербурге как теракт.