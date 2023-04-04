68-летняя актриса воспользовалась услугами суррогатной матери и взбудоражила всю Испанию

Испанская телеактриса Ана Обрегон стала матерью девочки в возрасте 68 лет, воспользовавшись услугами суррогатной матери, пишет BBC. Испанская пресса сфотографировала ее с маленькой девочкой на руках возле больницы в США. В Испании разгорелась жаркая дискуссия по этому поводу.
Единственный сын актрисы умер от рака в 2020 году в возрасте 27 лет. Это был огромный удар для Обрегон, и в интервью она часто говорила о том, как трудно продолжать жизнь без него. После смерти сына она также потеряла обоих родителей.
В конце марта Ана Обрегон попала на обложку журнала ¡Hola! с родившейся несколько дней назад девочкой на руках, когда она покидала больницу в Майами.
В своем аккаунте в Instagram актриса позже прокомментировала обложку журнала следующим постом: "Свет, полный любви, вошел в мою тьму. Я никогда больше не буду одна. Я СНОВА ЖИВА".
На своей родине в Испании Ана Обрегон оказалась под перекрестным огнем дискуссий и мнений. В Испании суррогатное материнство запрещено, но родители могут усыновить ребенка, рожденного суррогатной матерью, когда вернутся с ребенком в страну.
Использование суррогатного материнства вызвало дебаты в испанских социальных сетях, и некоторые министры левого правительства Испании выразили возмущение.
Министр образования Испании Пилар Алегрия назвала фотографию Обрегон, выходящей из больницы, "Дантеск", имея в виду путешествие итальянского писателя Данте через ад. Она добавляет: "Это не называется суррогатным материнством, это аренда матки, что, как мы знаем, является незаконной практикой в Испании".
Министр по вопросам равноправия Ирене Монтеро назвала действия Обрегон "формой насилия в отношении женщин" и добавила, что это явное предубеждение против бедности, поскольку женщины часто становятся суррогатными матерями за деньги.
"Женские тела нельзя ни покупать, ни арендовать для удовлетворения чьих-то желаний", - заявил министр Феликс Боланьос.
Однако Кука Гамарра из консервативной Народной партии была более осторожна, заявив, что эту тему необходимо решать посредством "широких и спокойных дебатов, поскольку она затрагивает многие моральные, этические и религиозные вопросы".
Коалиционное правительство Испании, возглавляемое социалистами, пришло к власти почти пять лет назад и сделало права женщин ключевой областью политики. Ранее в этом году правительство Испании ввело более строгие ограничения на использование суррогатного материнства, запретив рекламу агентств суррогатного материнства.
Использование услуг суррогатного материнства в Испании определяется как форма насилия в отношении женщин, как и любая "репродуктивная эксплуатация" - принудительная беременность и принудительный аборт, принудительная стерилизация или принудительная контрацепция.
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