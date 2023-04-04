68-летняя актриса воспользовалась услугами суррогатной матери и взбудоражила всю Испанию

Министр образования Испании Пилар Алегрия назвала фотографию Обрегон, выходящей из больницы, "Дантеск", имея в виду путешествие итальянского писателя Данте через ад. Она добавляет: "Это не называется суррогатным материнством, это аренда матки, что, как мы знаем, является незаконной практикой в ​​Испании".

Министр по вопросам равноправия Ирене Монтеро назвала действия Обрегон "формой насилия в отношении женщин" и добавила, что это явное предубеждение против бедности, поскольку женщины часто становятся суррогатными матерями за деньги.

"Женские тела нельзя ни покупать, ни арендовать для удовлетворения чьих-то желаний", - заявил министр Феликс Боланьос.

Однако Кука Гамарра из консервативной Народной партии была более осторожна, заявив, что эту тему необходимо решать посредством "широких и спокойных дебатов, поскольку она затрагивает многие моральные, этические и религиозные вопросы".

Коалиционное правительство Испании, возглавляемое социалистами, пришло к власти почти пять лет назад и сделало права женщин ключевой областью политики. Ранее в этом году правительство Испании ввело более строгие ограничения на использование суррогатного материнства, запретив рекламу агентств суррогатного материнства.

Использование услуг суррогатного материнства в Испании определяется как форма насилия в отношении женщин, как и любая "репродуктивная эксплуатация" - принудительная беременность и принудительный аборт, принудительная стерилизация или принудительная контрацепция.