Фото ⟩ Рижскую неделю моды откроет семинар о моде от ведущих экспертов из Скандинавии, Германии и Балтии

В этом сезоне 36-ая Рижская неделя моды пройдет с 18 по 21 апреля.

В основе программы семинара - обсуждение комплекса мер и действий, нацеленных на создание эко-ориентированного дизайнерского бренда от практикующих международных экспертов. О глобальной повестке в области моды, а также важности инноваций и образования расскажет Кристина Исков (Christina Iskov), руководительница отдела инноваций и академии в Global Fashion Agenda (Дания). Тему цикличности производства продолжит Агнешка Кнера (Agnieszka Knera, Польша), менеджер по устойчивому развитию бренда H&M, а также способах вторичного использования - Мария Вот Веласко (Maria Voth Velasco), основательница Turtlehorn (Германия). Презентацию на тему создания знака устойчивого воздействия подготовила Катрин Ли Ларсен (Katrine Lee Larsen), основательница и CVO Copenhagen Cartel (Дания). В свою очередь, принимая во внимание актуальные регулы Европейского альянса моды, журналист и писатель Тоне Тобиассон (Tone Tobiasson, Норвегия) актуализирует тему, как скандинавско-балтийскому альянсу эффективно интегрировать в работу текстильную стратегию ЕС.

"Мы, AJ Power Recycling, гордимся тем, что поддерживаем Неделю моды в Риге и сотрудничаем с лидерами отрасли для становления позитивных изменений. На наш взгляд, демонстрируя инновационный дизайн и методы устойчивого развития, RFW вдохновляет как причастных к текстильной индустрии, так и потребителей, на более ответственное потребление. Возглавив осознанный апсайклинг текстиля, мы можем помочь индустрии моды сократить количество отходов и двигаться к более экологичному будущему", — комментирует руководительница AJ Power Recycling Солвейга Грисле (Solveiga Grīsle).

В числе латвийских экспертов на семинаре 18 апреля примут участие Даце Акуле, резидент неправительственной организации Green Liberty (с темой "Сортировка, переработка и утилизация текстильных изделий в Латвии и странах ЕС"), Екатерина Кузьмина, представительница Рижского технического университета (с темой "Новое определение будущего индустрии моды"), а также руководительница AJ Power Recycling Солвейга Грисле ("Переработка текстиля: будущее модного дизайна").

Семинар главным образом предназначен для дизайнеров моды, как молодых, так и опытных, имеющих свое производство и развивающих экспорт, и доступен для всех желающих.

Подробнее о программе. Вход по предварительной регистрации.

Фото: Пресс-фото