Военный эксперт: Украина одержит победу уже в октябре

"Армата" только для парада?

Тот факт, что в России стали расконсервировать и отправлять на фронт допотопные танки Т-55 и Т-64, немецкий военный эксперт называет "эскалацией технологического регресса". Что же касается представленного еще в 2014 году танка Т-14 "Армата", то он пока был замечен только на военных парадах, но не на поле боя в Украине, заметил Койп.

Проанализировав ситуацию на фронтах и возможности российского ВПК, эксперт по вопросам военной экономики пришел к выводу, что к октябрю резервы армии РФ иссякнут настолько, что ей останется только окапываться, ни о каких дальнейших военных операциях не может быть и речи.