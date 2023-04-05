20 апреля на сцене кинотеатра Splendid Palace на открытой встрече "Во всем согласны" выступят кинокритик Антон Долин и журналист Зинаида Пронченко, сообщает портал balticevents.info. Вечер пройдет в формате Public Talk, где двое кинокритиков поговорят о кино и обо всем, что с ним связано.
В Риге выступят кинокритики Антон Долин и Зинаида Пронченко
"Долин из тех редких людей, которые среди всеобщего попустительства делают дело - и делают его профессионально. Чем и бесят многих. А Пронченко в наше время, построенное на умолчания и секретах, отчаянно сдирает со всех маски и говорит о многих вещах честно и открыто. Как есть, без всякого рода условностей", - сказал в одном из интервью Дмитрий Быков.
На мероприятии будут затронуты следующие вопросы:
- Кто сегодня главная кинодержава в мире?
- Вытеснят ли сериалы кино, как думают многие?
- О чем мы будем смотреть завтра?
- Когда забудут старых классиков?
У всех присутствующих зрителей будет возможность задать вопросы кинокритикам Антону и Зинаиде, а также поделится своей точкой зрения.
Продолжительность мероприятия 2 часа. Билеты доступны на сайте www.pryamaya.eu.
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