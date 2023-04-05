В Риге выступят кинокритики Антон Долин и Зинаида Пронченко

"Долин из тех редких людей, которые среди всеобщего попустительства делают дело - и делают его профессионально. Чем и бесят многих. А Пронченко в наше время, построенное на умолчания и секретах, отчаянно сдирает со всех маски и говорит о многих вещах честно и открыто. Как есть, без всякого рода условностей", - сказал в одном из интервью Дмитрий Быков.